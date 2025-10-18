En vivo
Baloto y Revancha, resultados último sorteo sábado 18 de octubre de 2025

Baloto y Revancha, resultados último sorteo sábado 18 de octubre de 2025

Conozca los resultados del Baloto y Revancha en su sorteo 2.567 de este sábado 18 de octubre de 2025.

Baloto Revancha
Foto: Baloto/Gemini
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de oct, 2025

El sábado, 18 de octubre de 2025 se llevó a cabo el sorteo número 2.567 del Baloto y Revancha, con millonarios acumulados que llamaron la atención de los apostadores en todo el país.

Resultados del Baloto

Los números ganadores del Baloto fueron: en minutos. El acumulado para el próximo sorteo del lunes 20 de octubre es de (en minutos).

Resultados de la Revancha

Por su parte, los números ganadores de la Revancha fueron: en minutos. El acumulado de la Revancha es de (en minutos).

¿Cuándo es el próximo sorteo del Baloto?

El sorteo 2.568 de Baloto y Baloto Revancha se llevará a cabo el próximo lunes, 20 de octubre.

Las autoridades de Baloto invitaron a los participantes a verificar sus tiquetes en los puntos de venta autorizados o en la página oficial para reclamar sus premios a tiempo.

