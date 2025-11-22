Baloto y Revancha sábado 22 de noviembre de 2025: resultados y número ganador

Publicidad
El sábado, 22 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo número 2579 del Baloto y Revancha, con millonarios acumulados que llamaron la atención de los apostadores en todo el país.
Vale recordar que Baloto tiene un acumulado de $6.300 millones de pesos y Revancha de $8.2000 millones.
Los números ganadores del Baloto hoy, sábado 22 de noviembre de 2025 fueron: en minutos.
Por su parte, los números ganadores de la Revancha fueron: en minutos.
La ausencia de ganadores en las categorías principales hace que el próximo sorteo sea aún más atractivo para los apostadores. El sorteo 2580 de Baloto y Baloto Revancha se llevará a cabo el próximo lunes, 24 de noviembre.Las autoridades de Baloto invitaron a los participantes a verificar sus tiquetes en los puntos de venta autorizados o en la página oficial para reclamar sus premios a tiempo.