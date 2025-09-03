Baloto y Revancha sorteo 3 de septiembre de 2025: resultados y ganadores

El sorteo 2.548 del Baloto y Revancha se jugó este miércoles, 3 de septiembre de 2025, y dejó más de 16.000 ganadores en todo el país. La bolsa de premios superó los $100 millones entre pagos efectivos y acumulados, mientras los próximos sorteos mantienen en juego millonarios acumulados.

Resultados de Baloto – Sorteo 2.548

Los números ganadores de Baloto fueron:





Superbalota:

El sorteo acumulaba una bolsa de $17.400 millones, sin embargo, ningún jugador logró llevarse el premio mayor. El nuevo acumulado sube a $17.800 millones para el próximo sorteo del miércoles, 3 de septiembre.

Resultados del Revancha – Sorteo 2.548

En el caso del Revancha, los números ganadores fueron:





Superbalota:

Tampoco se entregó el premio mayor, que acumulaba $3.200 millones, por lo que el nuevo acumulado será de $3.300 millones para el miércoles, 3 de septiembre.

Próximo sorteo

Baloto: $17.800 millones acumulados

Revancha: $3.300 millones acumulados

Fecha: sábado, 6 de septiembre de 2025

El Baloto y Revancha siguen siendo dos de las apuestas más atractivas en Colombia, con premios millonarios que cambian vidas y con miles de ganadores en cada sorteo.

Los apostadores que le siguen apostando a la suerte ya tienen la mirada puesta en el próximo sorteo, programado para este lunes, donde la ilusión de convertirse en millonarios continúa más viva que nunca.

Una tradición que emociona a Colombia

El Baloto Revancha es uno de los juegos de azar más populares del país, y cada sorteo se convierte en tema de conversación entre quienes buscan cambiar su vida con un golpe de suerte. Con premios que transforman historias, la expectativa crece con cada jugada.

Miles de colombianos ya están listos para participar en la próxima cita con la fortuna, que el lunes 1 de septiembre, que promete mantener en vilo a quienes sueñan con gritar: ¡Me lo gané!