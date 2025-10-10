Caribeña Día hoy, número ganador y resultado viernes 10 de octubre de 2025

El Caribeña Día se ha convertido en uno de los juegos de azar más representativos y queridos del Caribe colombiano.

Su combinación de sencillez, emoción y bajo costo lo ha posicionado como parte de la rutina diaria de miles de jugadores que, cada tarde, esperan con ilusión el número ganador. Vea el sorteo en vivo aquí:

El número ganador del chance Caribeña Día de este viernes 10 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario y transmisión

El sorteo del Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m. y cuenta con transmisión en vivo, permitiendo que los jugadores sigan los resultados al instante. Esta cita diaria se ha convertido en una costumbre en la región Caribe, donde cada sorteo se vive con expectativa, esperanza y alegría.



Modalidades de juego

Una de las principales razones del éxito del Caribeña Día es su amplia variedad de modalidades, diseñadas para adaptarse a todos los estilos de juego:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Gracias a esta diversidad, el Caribeña Día ofrece múltiples formas de ganar y convierte cada sorteo en una nueva oportunidad para la suerte.



Valor de las apuestas

El Caribeña Día destaca por su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $10.000 pesos, lo que permite que tanto jugadores ocasionales como apostadores frecuentes puedan participar sin limitaciones. Su flexibilidad lo convierte en una opción ideal para quienes buscan diversión y emoción a bajo costo.



Cómo reclamar un premio

Los ganadores del Caribeña Día deben acercarse a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se deben cumplir estos requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

De esta manera, el Caribeña Día continúa siendo sinónimo de tradición, confianza y emoción diaria para quienes disfrutan probar su suerte en cada sorteo.