Caribeña Día resultado del último sorteo hoy domingo 23 de noviembre de 2025

El chance Caribeña Día se ha consolidado como uno de los sorteos más populares entre los apostadores del Caribe colombiano.

Su tradición, marcada por emoción, confianza y seguimiento diario, lo ha convertido en parte del ritual de miles de jugadores que cada tarde esperan el resultado que podría transformar su día. Vea el sorteo en vivo aquí:

Resultado del Caribeña Día

El número ganador del chance Caribeña Día de este domingo 23 de noviembre de 2025 es el 1697 - 4 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 1697

Dos últimas cifras: 97

Tres últimas cifras: 697

La quinta: 4

¿A qué hora se juega el Caribeña Día?

El Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo disponible para todo el país.



Su puntualidad y claridad en la entrega de los resultados han fortalecido su reputación, especialmente en la Costa Caribe, donde este sorteo se ha convertido en una tradición profundamente arraigada. Con el paso del tiempo, su popularidad también ha crecido en otras regiones del país.



Modalidades de juego del Caribeña Día

Una de las razones que explican la aceptación del Caribeña Día es la variedad de modalidades que ofrece. Cada jugador puede elegir la opción que mejor se ajuste a su estilo y presupuesto:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden aparecer en cualquier orden.

las cuatro cifras pueden aparecer en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres cifras pueden salir en cualquier orden.

las tres cifras pueden salir en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): se gana al acertar la última cifra.

Esta variedad convierte al Caribeña Día en un sorteo dinámico y flexible, con múltiples alternativas para quienes buscan aumentar sus posibilidades de premio.