Caribeña Día: resultado del último sorteo hoy domingo 4 de enero de 2026

La Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales de Colombia y hace parte del grupo de loterías con mayor reconocimiento a nivel nacional. Su presencia diaria, de lunes a sábado, mantiene viva la expectativa de miles de apostadores que siguen de cerca cada resultado con la ilusión de acertar.
Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, ofreciendo opciones accesibles para distintos presupuestos. Para ganar, el número apostado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. La transmisión puede seguirse a través de plataformas digitales autorizadas.
El número ganador del chance Caribeña Día correspondiente al sorteo más reciente, de enero de 2026, ya fue definido. ¡Felicitaciones a quienes acertaron! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio fue ganado.
Desde 2025, los apostadores tienen la posibilidad de incluir la llamada “quinta balota” o “número adicional”, una alternativa que permite incrementar las ganancias si se acierta junto con otras cifras del sorteo.
El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m.. Los resultados oficiales pueden consultarse minutos después de finalizada la transmisión.
El chance ofrece varias modalidades de apuesta, cada una con premios diferentes según la cantidad de cifras acertadas y el orden del resultado:
Este chance se caracteriza por la flexibilidad en el valor de las apuestas:
El proceso de reclamación depende del monto ganado, pero existen documentos básicos que siempre deben presentarse.
Documentos fundamentales para cualquier premio:
Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):
La Caribeña Día continúa siendo una de las opciones más consultadas por los apostadores en Colombia, gracias a su tradición, regularidad y variedad de formas para participar.