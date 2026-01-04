Caribeña Día: resultado del último sorteo hoy domingo 4 de enero de 2026

La Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales de Colombia y hace parte del grupo de loterías con mayor reconocimiento a nivel nacional. Su presencia diaria, de lunes a sábado, mantiene viva la expectativa de miles de apostadores que siguen de cerca cada resultado con la ilusión de acertar.

Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, ofreciendo opciones accesibles para distintos presupuestos. Para ganar, el número apostado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. La transmisión puede seguirse a través de plataformas digitales autorizadas.



Vea el sorteo en vivo aquí:

Número ganador de Caribeña Día

El número ganador del chance Caribeña Día correspondiente al sorteo más reciente, de enero de 2026, ya fue definido. ¡Felicitaciones a quienes acertaron! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio fue ganado.



Resultado del sorteo Caribeña Día:

Número ganador: ____________________

Dos últimas cifras: ____________________

Tres últimas cifras: ____________________

La quinta: ____________________

(PONER PIEZA DE RESULTADO)

Desde 2025, los apostadores tienen la posibilidad de incluir la llamada “quinta balota” o “número adicional”, una alternativa que permite incrementar las ganancias si se acierta junto con otras cifras del sorteo.



¿A qué hora juega Caribeña Día?

El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m.. Los resultados oficiales pueden consultarse minutos después de finalizada la transmisión.



¿Cómo se juega el chance?

El chance ofrece varias modalidades de apuesta, cada una con premios diferentes según la cantidad de cifras acertadas y el orden del resultado:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día?

Este chance se caracteriza por la flexibilidad en el valor de las apuestas:

El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

El proceso de reclamación depende del monto ganado, pero existen documentos básicos que siempre deben presentarse.

Documentos fundamentales para cualquier premio:

Publicidad

Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos fundamentales.

Premios entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).

Premios superiores a 182 UVT: se solicitará una certificación bancaria, con expedición no mayor a 30 días y a nombre de la persona que diligenció el tiquete. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria, en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

La Caribeña Día continúa siendo una de las opciones más consultadas por los apostadores en Colombia, gracias a su tradición, regularidad y variedad de formas para participar.