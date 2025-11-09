Caribeña Día resultado del último sorteo hoy domingo 9 de noviembre de 2025

Publicidad
El Caribeña Día se ha posicionado como uno de los sorteos más esperados por los apostadores del Caribe colombiano, destacándose por su combinación de emoción, transparencia y tradición.
Cada tarde, miles de jugadores siguen atentos el sorteo con la esperanza de que la suerte les sonría, convirtiendo este juego en una costumbre diaria llena de expectativa y optimismo. Vea aquí el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Caribeña Día de este domingo 9 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el país. Su horario fijo y la transparencia con la que se lleva a cabo lo han convertido en una tradición ineludible para los apostadores del Caribe y en un referente nacional para los amantes del chance.
A lo largo de los años, su constancia y credibilidad le han permitido trascender las fronteras regionales, consolidándose como uno de los sorteos más confiables y seguidos de Colombia.
Uno de los mayores atractivos del Caribeña Día es la variedad de modalidades de apuesta que ofrece, pensadas para adaptarse a diferentes estilos de juego y presupuestos. Cada una brinda una oportunidad distinta de participar y ganar:
Gracias a esta diversidad, el Caribeña Día se mantiene como uno de los juegos más dinámicos y populares del país, ofreciendo a cada jugador la posibilidad de elegir la modalidad que mejor se adapte a su estilo y aumentar así sus chances de ganar.
Con una mezcla de tradición, emoción y confianza, el Caribeña Día continúa siendo una cita diaria con la suerte, llevando ilusión y alegría a miles de hogares en cada sorteo.