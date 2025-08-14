Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Adiós a Miguel Uribe
Atentado a representante Triana
Caso Álvaro Uribe

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Caribeña Día resultado del último sorteo hoy jueves 14 de agosto de 2025

Caribeña Día resultado del último sorteo hoy jueves 14 de agosto de 2025

El chance Caribeña Día se juega de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Conozca aquí el número ganador de este 14 de agosto 2025.

Caribeña Día.
Caribeña Día.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 14, 2025 01:42 p. m.

La Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales y populares en Colombia. Miles de apostadores participan diariamente con la ilusión de acertar el número premiado y llevarse el premio.

Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, y para ganar es necesario acertar las cifras exactas, en el orden correcto, de izquierda a derecha. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Caribeña Día de este martes (día) de (mes) de (año) es el en minutos. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

  • Número ganador:
  • Dos últimas cifras:
  • Tres últimas cifras:
  • La quinta:

Desde 2025, Caribeña Día incorporó la opción de jugar una quinta balota o número adicional, que incrementa las posibilidades de ganar premios más altos si se acierta junto a otras cifras.

¿A qué hora juega Caribeña Día?

El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., y los resultados se publican poco después de las 2:30 p. m. para consulta de los jugadores.

Cómo se juega el chance Caribeña Día

Caribeña Día ofrece varias modalidades de apuesta, con premios que varían según las cifras acertadas y el orden en que aparezcan:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
  • Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
  • Una cifra o uña: acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día

Este juego permite ajustar el valor de la apuesta según el presupuesto del jugador:

  • Apuesta mínima por tiquete: $500 pesos.
  • Apuesta máxima por tiquete: $10.000 pesos.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

El proceso de reclamación varía según el monto del premio, pero hay requisitos básicos que siempre deben cumplirse:

Documentos fundamentales para cualquier premio:

  • Tiquete original diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

  • Menor a 48 UVT: solo los documentos fundamentales.
  • Entre 48 y 181 UVT: además, presentar el Formato SIPLAFT disponible en el punto de venta.
  • Mayor a 182 UVT: se requiere también una certificación bancaria (vigente, no mayor a 30 días, a nombre del ganador). En este caso, el pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.
WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Caribeña día

Resultados del chance