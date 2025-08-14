Caribeña Día resultado del último sorteo hoy jueves 14 de agosto de 2025

La Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales y populares en Colombia. Miles de apostadores participan diariamente con la ilusión de acertar el número premiado y llevarse el premio.
Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, y para ganar es necesario acertar las cifras exactas, en el orden correcto, de izquierda a derecha. Aquí puede ver el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Caribeña Día de este martes (día) de (mes) de (año) es el en minutos. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
- Número ganador:
- Dos últimas cifras:
- Tres últimas cifras:
- La quinta:
Desde 2025, Caribeña Día incorporó la opción de jugar una quinta balota o número adicional, que incrementa las posibilidades de ganar premios más altos si se acierta junto a otras cifras.
¿A qué hora juega Caribeña Día?
El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., y los resultados se publican poco después de las 2:30 p. m. para consulta de los jugadores.
Cómo se juega el chance Caribeña Día
Caribeña Día ofrece varias modalidades de apuesta, con premios que varían según las cifras acertadas y el orden en que aparezcan:
- Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
- Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
- Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
- Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
- Una cifra o uña: acertar la última cifra.
Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día
Este juego permite ajustar el valor de la apuesta según el presupuesto del jugador:
- Apuesta mínima por tiquete: $500 pesos.
- Apuesta máxima por tiquete: $10.000 pesos.
¿Qué se necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?
El proceso de reclamación varía según el monto del premio, pero hay requisitos básicos que siempre deben cumplirse:
Documentos fundamentales para cualquier premio:
- Tiquete original diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.
- Documento de identidad original.
- Fotocopia legible del documento de identidad.
Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):
- Menor a 48 UVT: solo los documentos fundamentales.
- Entre 48 y 181 UVT: además, presentar el Formato SIPLAFT disponible en el punto de venta.
- Mayor a 182 UVT: se requiere también una certificación bancaria (vigente, no mayor a 30 días, a nombre del ganador). En este caso, el pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.