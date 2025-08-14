Caribeña Día resultado del último sorteo hoy jueves 14 de agosto de 2025

La Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales y populares en Colombia. Miles de apostadores participan diariamente con la ilusión de acertar el número premiado y llevarse el premio.

Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, y para ganar es necesario acertar las cifras exactas, en el orden correcto, de izquierda a derecha. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Caribeña Día de este martes (día) de (mes) de (año) es el en minutos. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, Caribeña Día incorporó la opción de jugar una quinta balota o número adicional, que incrementa las posibilidades de ganar premios más altos si se acierta junto a otras cifras.



¿A qué hora juega Caribeña Día?

El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m., y los resultados se publican poco después de las 2:30 p. m. para consulta de los jugadores.



Cómo se juega el chance Caribeña Día

Caribeña Día ofrece varias modalidades de apuesta, con premios que varían según las cifras acertadas y el orden en que aparezcan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día

Este juego permite ajustar el valor de la apuesta según el presupuesto del jugador:



Apuesta mínima por tiquete: $500 pesos.

Apuesta máxima por tiquete: $10.000 pesos.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

El proceso de reclamación varía según el monto del premio, pero hay requisitos básicos que siempre deben cumplirse:

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

