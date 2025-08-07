Caribeña Día resultado del último sorteo hoy jueves 7 de agosto de 2025

El chance Caribeña Día es uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia, con una fuerte tradición entre los apostadores. A diario, miles de personas depositan su esperanza en este sorteo, que hace parte del grupo de las loterías más tradicionales del país.

El número ganador del chance Caribeña Día de este jueves 7 de agosto de 2025 es el xxxx. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Este juego de suerte permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, los números elegidos deben coincidir en el mismo orden de izquierda a derecha con los del resultado oficial del sorteo. Además, desde 2025, se puede agregar una “quinta balota” o “número adicional”, que ofrece la posibilidad de obtener premios más altos si también acierta junto con las demás cifras.



A qué hora juega Caribeña Día

El sorteo de Caribeña Día se realiza todos los días. Los resultados están disponibles después de las 2:30 p.m., por lo que es importante estar atento si se desea verificar los números ganadores.



Cómo se juega el chance

Caribeña Día ofrece varias modalidades de juego, cada una con sus propias condiciones y premios. Estas son las principales formas de apostar:



Cuatro cifras directo o superpleno: Se gana si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Se gana si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar la última cifra.

Estas modalidades brindan mayor flexibilidad para jugar y aumentar las probabilidades de ganar según la estrategia del jugador.



Cuánto cuesta apostar

Caribeña Día se adapta a diferentes presupuestos, permitiendo que más personas participen:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

Esta variedad en el monto permite que tanto jugadores ocasionales como apostadores frecuentes disfruten del juego.



¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

Reclamar un premio depende del valor ganado, pero hay documentos que siempre son obligatorios:

Documentos esenciales para cualquier premio:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (según UVT):

