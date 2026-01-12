Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy, lunes festivo 12 de enero de 2026

Publicidad
La Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Gracias a sus sorteos diarios y a una trayectoria consolidada, este juego se ha convertido en una opción habitual para miles de personas que cada día consultan los resultados con la expectativa de obtener un premio.
Su popularidad se explica, en gran parte, por su mecánica sencilla y la facilidad para participar. Los jugadores pueden apostar montos accesibles, desde $500 hasta $25.000, eligiendo números que deben coincidir, en estricto orden de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.
El número ganador del chance Caribeña Día de este lunes 12 de enero de 2026 es el 4394 - 4. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.
El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m.. El resultado oficial suele estar disponible pocos minutos después de que finaliza el sorteo, lo que permite a los jugadores conocer rápidamente si fueron ganadores.
El chance Caribeña Día ofrece varias modalidades de apuesta, cada una con premios distintos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el número ganador:
La Caribeña Día se caracteriza por la flexibilidad en el valor de las apuestas, lo que permite a cada jugador decidir cuánto invertir según su presupuesto:
El proceso para reclamar un premio de Caribeña Día depende del monto ganado. Sin embargo, existen documentos básicos que siempre deben presentarse.
Documentos fundamentales para cualquier premio:
Documentos adicionales según el valor del premio (calculado en UVT):
De esta manera, La Caribeña Día continúa posicionándose como una alternativa de chance confiable, accesible y fácil de jugar para quienes participan a diario en este tradicional sorteo.