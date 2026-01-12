Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy, lunes festivo 12 de enero de 2026

La Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Gracias a sus sorteos diarios y a una trayectoria consolidada, este juego se ha convertido en una opción habitual para miles de personas que cada día consultan los resultados con la expectativa de obtener un premio.

Su popularidad se explica, en gran parte, por su mecánica sencilla y la facilidad para participar. Los jugadores pueden apostar montos accesibles, desde $500 hasta $25.000, eligiendo números que deben coincidir, en estricto orden de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.

Número ganador de Caribeña Día hoy, lunes festivo 12 de enero 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este lunes 12 de enero de 2026 es el 4394 - 4. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador: 4394

Dos últimas cifras: 94

Tres últimas cifras: 394

La quinta: 4

¿A qué hora juega Caribeña Día?

El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m.. El resultado oficial suele estar disponible pocos minutos después de que finaliza el sorteo, lo que permite a los jugadores conocer rápidamente si fueron ganadores.



¿Cómo se juega el chance?

El chance Caribeña Día ofrece varias modalidades de apuesta, cada una con premios distintos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el número ganador:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Cuánto cuesta apostar?

La Caribeña Día se caracteriza por la flexibilidad en el valor de las apuestas, lo que permite a cada jugador decidir cuánto invertir según su presupuesto:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

El proceso para reclamar un premio de Caribeña Día depende del monto ganado. Sin embargo, existen documentos básicos que siempre deben presentarse.



Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (calculado en UVT):



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos fundamentales.

Premios entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y diligenciamiento del Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).

Premios superiores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria a nombre del titular del tiquete, con una vigencia no mayor a 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

De esta manera, La Caribeña Día continúa posicionándose como una alternativa de chance confiable, accesible y fácil de jugar para quienes participan a diario en este tradicional sorteo.