Caribeña Día resultado del último sorteo hoy lunes festivo 17 de de noviembre de 2025

El Caribeña Día se ha consolidado como uno de los sorteos más esperados por los jugadores del Caribe colombiano. Su popularidad se debe a la combinación de emoción, transparencia y tradición, tres elementos que han hecho de este juego una cita diaria para quienes disfrutan poner a prueba su suerte.

Con el tiempo, este sorteo ha trascendido su origen regional, convirtiéndose en un referente nacional dentro del mundo del chance en Colombia.



Número ganador de Caribeña Día hoy, lunes festivo 17 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Caribeña Día de este lunes festivo 17 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo a nivel nacional. Su horario constante y su compromiso con la transparencia han generado una gran confianza entre los apostadores, consolidando al sorteo como una tradición diaria en el Caribe colombiano y un referente seguro para jugadores de todo el país.

Gracias a su credibilidad y continuidad, el sorteo ha logrado atraer participantes de distintas regiones de Colombia, destacándose como uno de los juegos de azar más seguros y confiables del país.



Modalidades de juego

El Caribeña Día ofrece diversas modalidades de apuesta, pensadas para adaptarse a distintos estilos y presupuestos. Cada modalidad brinda experiencias únicas y diferentes oportunidades de ganar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cifras pueden salir en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Esta variedad hace que el Caribeña Día sea un juego dinámico y atractivo, permitiendo que cada jugador seleccione la modalidad que mejor se adapte a su estilo, aumentando sus posibilidades de ganar.



Más que un simple sorteo, el Caribeña Día es un símbolo de la cultura del Caribe colombiano, representando alegría, esperanza y confianza.