Caribeña Día resultado del último sorteo hoy martes 18 de noviembre de 2025

El Caribeña Día se ha convertido en uno de los sorteos más esperados por los jugadores del Caribe colombiano. Su popularidad se basa en una mezcla perfecta de emoción, transparencia y tradición, elementos que lo han transformado en una cita diaria para quienes disfrutan poner a prueba su suerte.

Con el paso del tiempo, este sorteo ha logrado trascender su origen regional y consolidarse como un referente dentro del mundo del chance en Colombia, ampliando su alcance y ganando la confianza de miles de apostadores en el país.

Número ganador de Caribeña Día hoy, martes 18 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Caribeña Día de este martes 18 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el territorio nacional. Su horario fijo y su compromiso con la transparencia han reforzado la credibilidad del público, convirtiéndolo en una tradición diaria para los jugadores del Caribe y un punto de referencia dentro de los juegos de azar en Colombia.

Gracias a su trayectoria y confiabilidad, este sorteo continúa atrayendo participantes en diversas regiones, manteniéndose como uno de los juegos de chance más seguros y respetados del país.



Modalidades de juego

El Caribeña Día ofrece varias modalidades de apuesta diseñadas para ajustarse a distintos estilos y presupuestos. Cada opción brinda una experiencia distinta y múltiples oportunidades de ganar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cifras pueden salir en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

La variedad de modalidades convierte al Caribeña Día en un juego dinámico y atractivo, permitiendo que cada apostador elija la opción que mejor se adapte a su estrategia y aumente sus posibilidades de ganar.