Caribeña Día resultado del último sorteo hoy martes 9 de septiembre de 2025

El Caribeña Día se ha convertido en uno de los chances más populares de Colombia gracias a su facilidad para jugar, el bajo costo de las apuestas y la emoción diaria de ganar premios atractivos.

Cada tarde, miles de apostadores esperan atentos el resultado del sorteo, que ya es una tradición en varias regiones del país. Vea aquí el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Caribeña Día de este martes 9 de septiembre de 2025 es el xxxx ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Caribeña Día se juega todos los días después de las 2:30 p.m.. Los resultados se publican de inmediato en los canales oficiales, lo que permite a los jugadores confirmar rápidamente si fueron afortunados.



Modalidades de apuesta

Este sorteo ofrece varias formas de participar, con premios que varían según el número de cifras acertadas y su orden:



4 cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. 3 cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras o “pata”: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. 1 cifra o “uña”: acertar la última cifra del sorteo.

Desde 2025, también se incorporó la opción de jugar con la quinta balota, un número adicional que aumenta las probabilidades de acceder a premios más altos.



Valor de las apuestas

El Caribeña Día es accesible para cualquier bolsillo:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

$500 pesos por tiquete. Apuesta máxima: $10.000 pesos.

Esto permite que tanto jugadores ocasionales como habituales puedan participar con una inversión baja y soñar con grandes ganancias.



Cómo reclamar un premio

Para cobrar un premio de este sorteo, es indispensable presentar ciertos documentos básicos y, según el monto, cumplir requisitos adicionales establecidos en UVT:



Documentos fundamentales:

Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos adicionales según el premio:



Menores a 48 UVT: solo documentos fundamentales.

solo documentos fundamentales. Entre 48 y 181 UVT: documentos fundamentales + Formato SIPLAFT (disponible en el punto de venta).

documentos fundamentales + Formato SIPLAFT (disponible en el punto de venta). Mayores a 182 UVT: documentos fundamentales + certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

El Caribeña Día sigue siendo uno de los chances favoritos en Colombia, una tradición que combina accesibilidad, emoción y la posibilidad de ganar premios significativos cada tarde.