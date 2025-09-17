Caribeña Día resultado del último sorteo hoy miércoles 17 de septiembre de 2025

El Caribeña Día se ha convertido en uno de los sorteos de chance más reconocidos y seguidos en Colombia. Su éxito radica en la facilidad para participar, el bajo costo de las apuestas y la expectativa que genera la posibilidad de obtener premios significativos cada tarde.

Número ganador de hoy, miércoles 17 de septiembre

El número ganador del chance Caribeña Día de este miércoles 17 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

Este sorteo se realiza todos los días a partir de las 2:30 p.m., y los resultados se publican de inmediato, lo que permite a los apostadores verificar rápidamente si tuvieron suerte.



Modalidades de apuesta

El Caribeña Día ofrece varias formas de participar, lo que lo hace atractivo tanto para quienes buscan apuestas sencillas como para quienes prefieren un mayor nivel de reto. Entre sus modalidades se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o “pata”: acierto exacto de las dos últimas cifras.

Una cifra o “uña”: acierto de la última cifra.

Valor de las apuestas

La flexibilidad del Caribeña Día permite que jugadores con distintos presupuestos puedan participar:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos.

Esto convierte al sorteo en una opción accesible para el público en general, manteniendo la posibilidad de ganar premios atractivos con una inversión baja.



Cómo reclamar un premio

Quienes resulten ganadores deben presentar documentos básicos y, según el valor del premio expresado en UVT, cumplir con ciertos requisitos adicionales:



Documentos fundamentales

Tiquete original en buen estado, sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos según el monto del premio