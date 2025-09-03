Caribeña Día resultado del último sorteo hoy miércoles 3 de septiembre de 2025

La Caribeña Día se ha convertido en uno de los sorteos de chance más reconocidos en Colombia. Cada tarde, miles de jugadores esperan con entusiasmo el resultado, atraídos por la facilidad de participar, el bajo costo de las apuestas y la posibilidad de llevarse premios significativos.

Este juego es popular porque se adapta a distintos presupuestos y ofrece varias formas de ganar, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para apostadores ocasionales como para quienes juegan con mayor frecuencia.

Número ganado de hoy, miércoles 3 de septiembre

El número ganador del chance Caribeña Día de este miércoles 3 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Además, desde el año 2025, los apostadores cuentan con la opción de incluir una quinta balota o número adicional, lo que incrementa las oportunidades de obtener un premio al combinarse con otras cifras.



A qué hora juega Caribeña Día

El sorteo de la Caribeña Día se realiza todos los días después de las 2:30 p.m.. Los resultados se publican de inmediato en los canales oficiales para que los jugadores puedan verificar si la suerte estuvo de su lado.



Cómo se juega el chance

El chance permite apostar diferentes combinaciones, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que aparezcan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

Una de las razones del éxito de la Caribeña Día es que se ajusta a todos los bolsillos:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

Apuesta máxima: $10.000 pesos.

Esto permite que cualquier persona, con una inversión baja, pueda participar y tener la posibilidad de llevarse un premio.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

Reclamar un premio es un proceso sencillo, aunque varía dependiendo del monto ganado. Los jugadores deben presentar:

Documentos básicos (para cualquier premio):



El tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):

