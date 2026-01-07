Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy, miércoles 7 de enero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El chance Caribeña Día se ha posicionado como uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos en Colombia. Su popularidad se explica por la regularidad de sus sorteos diarios y por su arraigo en la cultura popular, lo que lo convierte en una alternativa habitual para quienes buscan probar suerte y obtener un ingreso adicional.
Este juego se caracteriza por ofrecer apuestas accesibles, con valores que van desde los $500 hasta los $25.000, lo que facilita la participación de jugadores con distintos presupuestos. Para ganar, el número apostado debe coincidir de manera exacta, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.
El número ganador del chance Caribeña Día de este miércoles 7 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores!
Desde 2025, Caribeña Día incorporó la modalidad de la quinta balota o número adicional, una opción que permite aumentar el valor del premio cuando este número extra coincide junto con las cifras principales del tiquete.
El sorteo del chance Caribeña Día se realiza todos los días. Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., una vez finaliza la transmisión autorizada del sorteo, momento en el que los jugadores pueden verificar si su apuesta resultó ganadora.
El chance Caribeña Día cuenta con diferentes modalidades de apuesta. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que estas coincidan con el resultado ganador:
Una de las principales ventajas del chance Caribeña Día es la flexibilidad en los valores de apuesta, lo que permite a cada jugador decidir cuánto invertir según su presupuesto:
El proceso para reclamar un premio del chance Caribeña Día varía según el monto ganado. Sin embargo, existen documentos obligatorios que aplican en todos los casos.
Documentos fundamentales para cualquier premio:
Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):
De esta manera, el chance Caribeña Día continúa siendo una opción atractiva y accesible para los jugadores, gracias a la claridad de sus reglas, la variedad de modalidades de apuesta y la regularidad de sus sorteos diarios.