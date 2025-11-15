Caribeña Día resultado del último sorteo hoy sábado 15 de noviembre de 2025

El Caribeña Día se ha consolidado como uno de los sorteos más esperados por los jugadores del Caribe colombiano y, con el tiempo, también por apostadores de distintas regiones del país.

Su mezcla de tradición, emoción y transparencia lo ha convertido en una cita infaltable para quienes disfrutan poner a prueba su suerte cada tarde. Vea el sorteo en vivo aquí:

Resultado del Caribeña Día hoy

El número ganador del chance Caribeña Día de este sábado 15 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El sorteo del Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. Su horario fijo, sumado a años de cumplimiento y transparencia, ha fortalecido la confianza del público. Hoy en día, este sorteo no solo es una tradición en la Costa Caribe, sino también un referente nacional entre los juegos de chance.

La continuidad del sorteo y su reputación como un juego seguro han atraído a jugadores de diversas regiones, ampliando su comunidad y reforzando su presencia en el país.



Modalidades de juego

El Caribeña Día ofrece varias modalidades que permiten a los jugadores escoger la forma de apuesta que mejor se adapte a su estilo y presupuesto:



4 cifras directo (superpleno): coincidencia exacta de las cuatro cifras.

coincidencia exacta de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: el número puede aparecer en cualquier orden.

el número puede aparecer en cualquier orden. 3 cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

acierto exacto de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden. 2 cifras (pata): coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

coincidencia exacta de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acierto de la última cifra.

Gracias a estas opciones, el Caribeña Día se mantiene como un juego dinámico, versátil y accesible para apostadores nuevos y experimentados.



Más que entregar resultados diarios, el Caribeña Día representa una tradición arraigada en la cultura del Caribe colombiano: un momento de emoción, esperanza y confianza. Cada tarde ofrece una nueva oportunidad para soñar, jugar y, con un poco de suerte, ganar.