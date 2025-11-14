Caribeña Día resultado del último sorteo hoy viernes 14 de noviembre de 2025

El Caribeña Día se ha convertido en uno de los sorteos más esperados por los jugadores del Caribe colombiano y, con el tiempo, también por apostadores de otras regiones del país.

Su éxito radica en una mezcla equilibrada de tradición, emoción y transparencia, factores que lo han consolidado como una cita diaria para quienes disfrutan poner a prueba su suerte. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Resultado del Caribeña Día de hoy

El número ganador del chance Caribeña Día de este viernes 14 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El sorteo del Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. Su horario fijo y su compromiso con la transparencia han fortalecido la confianza del público, convirtiéndolo en una tradición para los apostadores del Caribe y en un referente a nivel nacional.

Gracias a su continuidad y credibilidad, este sorteo ha logrado atraer participantes de distintas regiones, reafirmando su reputación como uno de los juegos de chance más seguros y confiables de Colombia.



Modalidades de juego

El Caribeña Día ofrece varias modalidades diseñadas para ajustarse a diferentes estilos y presupuestos. Cada opción brinda una experiencia distinta y múltiples oportunidades para ganar:



4 cifras directo (superpleno): coincidencia exacta de las cuatro cifras.

coincidencia exacta de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: el número puede salir en cualquier orden.

el número puede salir en cualquier orden. 3 cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

acierto exacto de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden. 2 cifras (pata): coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

coincidencia exacta de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acierto de la última cifra.

Esta variedad convierte al Caribeña Día en un juego dinámico y versátil, permitiendo que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su estilo.



Más allá de entregar resultados diarios, el Caribeña Día representa una tradición en la cultura del Caribe colombiano. Para muchos, es un espacio de emoción, esperanza y confianza que cada tarde ofrece una nueva oportunidad para soñar, jugar y, con un poco de suerte, ganar.