Caribeña Día resultado del último sorteo hoy jueves 13 de noviembre de 2025

El Caribeña Día se ha consolidado como uno de los sorteos más esperados por los jugadores del Caribe colombiano. Su éxito se debe a la combinación perfecta entre emoción, transparencia y tradición, tres pilares que lo han convertido en una cita diaria para quienes disfrutan de poner a prueba su suerte.

A lo largo del tiempo, este juego ha trascendido su origen regional, posicionándose como un referente dentro del mundo del chance en Colombia. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Resultados del Caribeña Día

El número ganador del chance Caribeña Día de este jueves 13 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. Su horario constante y su compromiso con la transparencia han fortalecido la confianza del público, convirtiéndolo en una tradición diaria para los apostadores del Caribe y un referente nacional dentro de los juegos de azar.

Gracias a su credibilidad y continuidad, este sorteo ha logrado atraer jugadores en distintas regiones de Colombia, reafirmando su posición como uno de los más seguros y confiables del país.



Modalidades de juego

El Caribeña Día ofrece diversas modalidades de apuesta, pensadas para adaptarse a distintos estilos y presupuestos. Cada una brinda una experiencia única y diferentes oportunidades de ganar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cifras pueden salir en cualquier orden.

las cifras pueden salir en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Esta amplia gama de opciones convierte al Caribeña Día en un juego dinámico y atractivo, permitiendo que cada apostador elija la modalidad que mejor se adapte a su estilo y aumente sus probabilidades de ganar.



El Caribeña Día representa mucho más que un sorteo: es una tradición arraigada en la cultura del Caribe colombiano, símbolo de alegría, esperanza y confianza. Gracias a su trayectoria, transparencia y emoción, continúa consolidándose como uno de los juegos de chance más populares de Colombia, ofreciendo cada tarde una nueva oportunidad para soñar, jugar y ganar.