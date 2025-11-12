Caribeña Día resultado del último sorteo hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025

Publicidad
El Caribeña Día se ha consolidado como uno de los sorteos más esperados por los apostadores del Caribe colombiano. Su popularidad se debe a la mezcla perfecta entre emoción, transparencia y tradición, tres factores que lo han convertido en una cita infaltable para quienes disfrutan de poner a prueba su suerte cada día.
El número ganador del chance Caribeña Día de este miércoles 12 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El sorteo del Caribeña Día se lleva a cabo todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el país. Su horario constante y la claridad en los procesos han fortalecido la confianza del público, convirtiéndolo en una tradición diaria entre los jugadores del Caribe y en un referente nacional dentro del mundo del chance.
Gracias a su credibilidad y continuidad, este sorteo ha logrado trascender las fronteras regionales, posicionándose como uno de los juegos más seguros, confiables y seguidos de Colombia.
El Caribeña Día ofrece diversas modalidades de apuesta diseñadas para adaptarse a los distintos estilos y presupuestos de los jugadores. Cada opción brinda diferentes oportunidades de ganar, manteniendo la emoción y la variedad en cada sorteo:
Esta amplia gama de modalidades convierte al Caribeña Día en uno de los juegos más dinámicos y atractivos del país, permitiendo que cada apostador elija la opción que mejor se adapte a su estilo y aumente sus probabilidades de ganar.