Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy domingo 2 de noviembre de 2025

La Caribeña Noche se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más populares de Colombia, especialmente en la región Caribe, donde cada noche miles de jugadores siguen con emoción la transmisión para conocer los resultados. Su éxito radica en la facilidad para participar, el bajo costo de las apuestas y los premios atractivos que, en más de una ocasión, han cambiado la vida de los ganadores.

Resultado oficial del sorteo 2 de noviembre de 2025

Durante la edición del domingo 2 de noviembre de 2025, el número ganador de la Caribeña Noche fue: 5601- 6



Número ganador: 5601

Tres últimas cifras: 601

Dos últimas cifras: 01

Quinta balota: 6

La quinta balota: innovación y más oportunidades

Desde el año 2025, la Caribeña Noche sorprendió a sus seguidores con una novedad que transformó por completo la dinámica del sorteo: la quinta balota. Esta incorporación revolucionó la forma de jugar al chance al ampliar las combinaciones posibles y aumentar las probabilidades de ganar, ofreciendo una experiencia más emocionante, moderna y participativa.



La llegada de la quinta balota no solo atrajo a nuevos jugadores, sino que fortaleció la fidelidad de los participantes habituales, quienes valoran la evolución del sorteo sin perder su esencia. Gracias a esta actualización, La Caribeña Noche se consolidó como uno de los sorteos más competitivos del país, logrando el equilibrio perfecto entre tradición e innovación.

Hoy, esta modalidad se considera uno de los mayores aciertos del juego, al renovar la emoción de participar sin alterar la esencia que ha acompañado por años a miles de colombianos.



Horario y transparencia del sorteo

El sorteo de La Caribeña Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m., convirtiéndose en una cita imperdible para los jugadores que cada noche buscan tentar la suerte desde sus hogares o puntos de venta habituales.

Pocos minutos después, los resultados oficiales se publican en los canales autorizados, permitiendo una consulta rápida, segura y confiable. Este proceso, respaldado por estrictos controles, garantiza la transparencia y credibilidad que caracterizan a la organización.

La confianza del público ha sido uno de los pilares del éxito del sorteo, y gracias a su cumplimiento constante, La Caribeña Noche se mantiene como una de las loterías más confiables y queridas del país.



Modalidades de juego

Uno de los principales atractivos de La Caribeña Noche es la variedad de modalidades que ofrece, adaptadas a distintos presupuestos, estilos de juego y niveles de experiencia. Cada alternativa brinda una manera distinta de disfrutar la emoción del chance y aspirar a un premio.

Opciones de apuesta:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): premio por acertar la última cifra.

Cada modalidad ofrece diferentes niveles de ganancia, lo que convierte al sorteo en una experiencia versátil, ideal tanto para quienes juegan ocasionalmente como para los apostadores frecuentes.



Costos de las apuestas

La Caribeña Noche se destaca por su accesibilidad económica, lo que la convierte en una de las opciones más populares del chance en el país. Su sistema flexible permite jugar con distintos montos, ajustándose a las posibilidades de cada persona.

Montos permitidos:

