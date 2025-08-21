Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy jueves 21 de agosto de 2025

La Caribeña Noche se ha posicionado como uno de los sorteos de chance más reconocidos en Colombia. Su éxito se debe a la tradición que lo respalda, la emoción de esperar el número ganador y la facilidad para participar con apuestas accesibles para todos. Cada noche, miles de jugadores mantienen viva la ilusión de llevarse un premio.

Resultado del sorteo del 20 de agosto de 2025

El número ganador de la Caribeña Noche de este martes fue:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

¡Felicidades a todos los ganadores! Se recomienda verificar siempre el tiquete con un vendedor autorizado para confirmar el premio.

Desde 2025, este sorteo incluye la quinta balota, un número adicional que puede aumentar los premios si coincide con otras cifras.

¿A qué hora juega la Caribeña Noche?

El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 10:30 p. m.. Los resultados se publican minutos después y pueden consultarse en línea o en los puntos de venta autorizados.



¿Cómo se juega la Caribeña Noche?

Este chance ofrece varias modalidades de apuesta, adaptándose a distintos estilos de juego:



Cuatro cifras directo (superpleno): Acierta las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Acierta las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acierta las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): Acierta las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra (uña): Acierta la última cifra.

¿Cuánto cuesta apostar en la Caribeña Noche?

El juego ofrece flexibilidad en los valores de apuesta:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Qué se necesita para reclamar un premio?

El proceso de cobro varía según el monto ganado, pero siempre se deben presentar estos documentos:



Documentos básicos

Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el premio (en UVT)