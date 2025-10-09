Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy jueves 9 de octubre de 2025

La Caribeña Noche se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más populares de Colombia, especialmente entre los jugadores de la región Caribe. Su éxito se basa en la facilidad para participar, el bajo costo de las apuestas y la emoción que generan sus atractivos premios, capaces de cambiar la vida de cualquier afortunado.

Número ganador de Caribeña Noche hoy

En la noche del jueves, 9 de octubre de 2025, el resultado oficial de Caribeña Noche fue el siguiente:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Los apostadores pudieron verificar sus números minutos después del sorteo, que como es habitual, se realizó a las 10:30 p. m..

Una innovación que amplía las oportunidades

Desde 2025, este sorteo introdujo una quinta balota, una novedad que amplió las combinaciones posibles y mejoró las probabilidades de ganar. Esta innovación ha incrementado significativamente la participación, atrayendo a miles de jugadores cada noche con la esperanza de convertirse en los próximos ganadores.



Horario del sorteo

El sorteo de Caribeña Noche se lleva a cabo todos los días a las 10:30 p. m.. Minutos después, los resultados se publican en los canales oficiales autorizados, lo que permite a los jugadores verificar rápidamente si su número fue el favorecido.



Modalidades de juego

Uno de los aspectos más atractivos de Caribeña Noche es su variedad de modalidades, diseñadas para adaptarse a diferentes preferencias y presupuestos:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: acierto en cualquier orden de las tres últimas cifras.

acierto en cualquier orden de las tres últimas cifras. Dos cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): premio por acertar la última cifra.

Cada modalidad ofrece diferentes niveles de ganancia, lo que aumenta las oportunidades de llevarse un premio.

Costo de las apuestas

Caribeña Noche mantiene su carácter accesible gracias a un esquema flexible que permite participar sin necesidad de grandes sumas:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima por jugada: $10.000 pesos

$10.000 pesos Límite por tiquete: $25.000 pesos

Esta estructura ha sido clave para que personas de distintos presupuestos puedan disfrutar del juego.



Requisitos para reclamar premios

Reclamar un premio es un proceso sencillo, siempre que se cumplan los requisitos básicos:



Presentar el tiquete original en buen estado. Mostrar el documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio (calculado en UVT – Unidad de Valor Tributario), se aplican condiciones adicionales: