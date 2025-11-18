Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy martes 18 de noviembre de 2025

La Caribeña Noche se ha convertido en uno de los sorteos más representativos del Caribe colombiano. Con una trayectoria que va más allá del azar, este juego nocturno logró consolidarse como una tradición que reúne emoción, expectativa y un profundo sentido de comunidad entre sus seguidores.

Resultado oficial del Caribeña Noche – 18 de noviembre de 2025

Durante la noche del martes, 18 de noviembre de 2025, la Caribeña Noche reveló su resultado oficial:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Estos datos marcaron la suerte de los jugadores que siguieron en vivo la transmisión del sorteo, uno de los más esperados en la región.



Una quinta balota que transformó el juego

Desde 2025, la incorporación de la quinta balota renovó por completo la dinámica de la Caribeña Noche. Esta innovación amplió las posibilidades de acierto, incrementó las combinaciones y añadió un suspenso adicional que se mantiene hasta los últimos segundos del sorteo.

La modernización no solo aumentó las probabilidades de ganar, sino que también fortaleció el vínculo con los jugadores habituales. Gracias a esta actualización, la Caribeña Noche se posicionó como uno de los sorteos más dinámicos y modernos dentro de los resultados del chance en Colombia.



¿A qué hora se realiza el sorteo?

La Caribeña Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m., un horario ideal para quienes siguen los resultados nocturnos del chance. Poco después de la transmisión, los números ganadores se publican en los canales oficiales, garantizando información confiable, transparente y accesible.



Modalidades de juego disponibles

Una de las principales fortalezas del sorteo es su variedad de modalidades, pensadas tanto para jugadores expertos como para quienes se inician en el mundo del chance:



Cuatro cifras directo (superpleno) : acierto exacto de las cuatro cifras.

: acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: acierto del número completo en cualquier orden.

acierto del número completo en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos cifras finales.

acierto de las dos cifras finales. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Esta flexibilidad permite adaptar la experiencia a diferentes estilos de juego y expectativas.



Costos de las apuestas

Fiel a su espíritu accesible, la Caribeña Noche mantiene tarifas pensadas para todos los presupuestos:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima por jugada: $10.000

$10.000 Límite por tiquete: $25.000

Esta estructura convierte el sorteo en una opción económica y cercana para los aficionados al chance.



¿Cómo reclamar los premios?

El proceso de reclamación es sencillo, siempre que el jugador cumpla con los requisitos establecidos. Para retirar un premio, se deben presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad (original y fotocopia legible).

Además, dependiendo del valor del premio —medido en UVT— se solicitan documentos adicionales:

