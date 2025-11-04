Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy martes 4 de noviembre de 2025

La Caribeña Noche ha logrado ganarse un lugar especial entre los jugadores gracias a su cercanía con la gente y al espíritu alegre que caracteriza al Caribe colombiano. Cada noche, miles de personas siguen con expectativa los resultados del sorteo, convirtiendo este momento en una experiencia compartida donde se mezclan tradición, esperanza y la ilusión de cumplir sueños. Su formato sencillo y accesible permite la participación de personas de todas las edades, manteniendo viva una de las costumbres más reconocidas de la región.

Además de su popularidad, el sorteo destaca por su compromiso con la transparencia y la confianza, gracias a la publicación inmediata de los resultados y a la rigurosidad en cada etapa del proceso. Con estos elementos, la Caribeña Noche se consolida como uno de los juegos de azar más respetados del país y un referente del entretenimiento nocturno en Colombia.

Resultado oficial del Caribeña Noche – 4 de noviembre de 2025

En la noche del martes, 4 de noviembre de 2025, el sorteo de Caribeña Noche registró el siguiente resultado oficial: 3445 - 3.



Número ganador: 3445.

Tres últimas cifras: 445.

Dos últimas cifras: 45.

Quinta balota:3.

La quinta balota: una innovación que multiplica las oportunidades

Desde 2025, Caribeña Noche adoptó la modalidad de la quinta balota, un cambio que amplió las combinaciones posibles y aumentó las probabilidades de ganar. Esta innovación atrajo a nuevos participantes y reforzó el interés de los jugadores habituales, generando más opciones y mayor expectativa en cada sorteo.



Horario del sorteo y publicación de resultados

El sorteo se realiza todos los días a las 10:30 p. m., un horario que se ha incorporado de manera natural a la rutina nocturna de los hogares caribeños.



Pocos minutos después, los resultados oficiales se publican en los canales autorizados, permitiendo una verificación rápida, segura y confiable.



Modalidades de juego

Una de las grandes fortalezas de Caribeña Noche es la variedad de modalidades de apuesta, diseñadas para ajustarse a los gustos y presupuestos de diferentes jugadores:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): premio por acertar la última cifra.

Cada modalidad ofrece distintos niveles de ganancia, ampliando las oportunidades para alcanzar premios importantes.



Costos de las apuestas

Caribeña Noche mantiene su carácter popular gracias a una estructura accesible que permite participar con montos bajos:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima por jugada: $10.000

$10.000 Límite por tiquete: $25.000

Este sistema flexible ha sido fundamental para conservar el atractivo del sorteo entre jugadores de diferentes sectores.



Requisitos para reclamar premios

El proceso para reclamar un premio es ágil y claro, siempre que el jugador cumpla con los requisitos establecidos:



Presentar el tiquete original en buen estado. Mostrar el documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, medido en UVT, se aplican las siguientes condiciones:

