Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy martes 9 de septiembre de 2025

La Caribeña Noche se ha consolidado como uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia. Cada día reúne a miles de apostadores que siguen con atención el sorteo, atraídos por su dinámica sencilla, la posibilidad de participar desde bajos montos y la ilusión de llevarse un buen premio.

Número ganador Caribeña Noche – Martes, 9 de septiembre de 2025

En el sorteo realizado el martes, 9 de septiembre de 2025, estos fueron los resultados oficiales:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde 2025, el juego incorporó la opción de apostar por una quinta balota adicional, lo que aumenta las posibilidades de obtener mayores premios al combinarse con las demás cifras.

¿A qué hora juega la Caribeña Noche?

El sorteo de la Caribeña Noche se lleva a cabo todos los días a las 10:30 p.m.. Los resultados pueden consultarse pocos minutos después de la hora oficial.



¿Cómo se juega el chance?

Este juego ofrece varias modalidades de apuesta, que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en el que aparecen:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

¿Cuánto cuesta jugar a la Caribeña Noche?

Este chance permite participar con apuestas accesibles:



Monto mínimo: $500 pesos.

Requisitos para reclamar un premio de la Caribeña Noche

El proceso para cobrar depende del valor del premio, pero siempre es obligatorio presentar:



Tiquete original (sin enmendaduras ni tachones).

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Según el monto ganado, aplican condiciones adicionales: