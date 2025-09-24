Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 24 de septiembre de 2025

La Caribeña Noche se ha convertido en uno de los sorteos de chance más populares en Colombia. Su éxito se debe a la facilidad para participar, el bajo costo de las apuestas y la emoción de ganar premios que pueden cambiar la vida de cualquier jugador.

Número ganador del sorteo

En el sorteo del miércoles, 24 de septiembre de 2025, la suerte estuvo de lado de los siguientes números:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde 2025, este juego incorporó una quinta balota, ampliando las combinaciones y aumentando el atractivo de sus premios, lo que ha motivado a más personas a participar.

Horario del sorteo

La Caribeña Noche se juega todos los días a las 10:30 p.m.. Minutos después, los resultados oficiales se publican en los canales autorizados para que los apostadores puedan verificar de inmediato si son ganadores.



Modalidades de juego

Una de las claves de su popularidad es la variedad de apuestas, pensadas para diferentes presupuestos y estilos. Entre las más destacadas se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra (uña): premio por acertar la última cifra.

Cada modalidad ofrece distintos niveles de premio, aumentando las oportunidades de ganar cada noche.

Costo de las apuestas

Este sorteo es accesible para todos los jugadores gracias a su rango de precios:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $10.000 pesos

$10.000 pesos Límite por tiquete: hasta $25.000 pesos

Requisitos para reclamar premios

Cobrar un premio es un proceso sencillo, siempre que se presenten los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado. Documento de identidad original. Fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del monto, se solicitan requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y Formato SIPLAFT.

documentos básicos y Formato SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos, Formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

La Caribeña Noche continúa consolidándose como una de las opciones de chance más atractivas del país, combinando emoción, premios llamativos y la posibilidad de participar con apuestas al alcance de todos.