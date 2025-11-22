Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy sábado 22 de noviembre de 2025

La Caribeña Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más representativos del Caribe colombiano. Más que un simple juego de azar, se ha convertido en una tradición nocturna que combina emoción, expectativa y un fuerte sentido de comunidad entre los miles de jugadores que siguen su transmisión en vivo cada día.

Resultado oficial del 22 de noviembre de 2025

El sábado 22 de noviembre de 2025, el sorteo de la Caribeña Noche reveló el número ganador que definió la suerte de numerosos apostadores:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde su implementación en 2025, la quinta balota revolucionó por completo la dinámica del sorteo. Esta adición amplió las combinaciones posibles, aumentó las oportunidades de ganar y añadió un suspenso que se mantiene hasta los últimos segundos de la transmisión.



¿A qué hora se juega la Caribeña Noche?

El sorteo se realiza todos los días a las 10:30 p. m. Minutos después de la transmisión, los números ganadores se publican en los canales oficiales, garantizando información confiable, actualizada y de fácil acceso para todos los apostadores.



Modalidades de juego disponibles

La Caribeña Noche ofrece diversas opciones diseñadas para adaptarse a todo tipo de jugadores, desde los más experimentados hasta quienes se inician en el mundo del chance:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: cualquier orden de las cuatro cifras.

cualquier orden de las cuatro cifras. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Esta variedad permite ajustar cada apuesta al estilo, presupuesto y estrategia de cada jugador.



Costos de las apuestas

Manteniendo su esencia accesible, el sorteo conserva tarifas pensadas para todos los bolsillos:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima por jugada: $10.000

Límite por tiquete: $25.000

Una estructura económica que convierte a la Caribeña Noche en una de las opciones más cercanas y atractivas del chance nacional.



¿Cómo reclamar los premios?

El proceso para reclamar un premio es sencillo y está pensado para garantizar transparencia y seguridad. Para hacerlo efectivo, el jugador debe presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad (original y fotocopia).

Dependiendo del monto obtenido —calculado en UVT— pueden aplicarse requisitos adicionales establecidos por la normativa vigente.