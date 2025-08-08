Publicidad

Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy viernes 8 de agosto de 2025

El chance Caribeña Noche juega de lunes a sábado a las 10:30 p. m.. Revise aquí el número ganador hoy 8 de agosto de 2025.

Caribeña Noche resultado del último sorteo
Foto creada con IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
agosto 08, 2025 09:36 p. m.

El Chance Caribeña Noche sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más queridos y tradicionales de Colombia. Cada noche, miles de jugadores prueban su suerte con la ilusión de transformar una pequeña apuesta en un premio que cambie su vida.

Resultado del sorteo hoy 8 de agosto de 2025

  • Número ganador:
  • Dos últimas cifras:
  • Tres últimas cifras:
  • Quinta balota:

¡Felicidades a todos los ganadores! Si participaste en esta jornada, revisa tu tiquete y acércate a un punto autorizado para confirmar si eres uno de los afortunados.

¿En qué consiste el sorteo Caribeña Noche?

Este juego se realiza de lunes a sábado a las 10:30 p. m., con resultados disponibles minutos después. Su dinámica es sencilla: el jugador elige una combinación numérica y apuesta a que coincida con el número ganador del día.

Desde 2025, el sorteo incluye una quinta balota adicional, que aumenta la emoción y permite incrementar el valor del premio cuando se acierta junto al número principal.

Modalidades de juego

Caribeña Noche ofrece diversas opciones para participar, adaptándose a las preferencias de cada jugador:

  • Cuatro cifras directo (superpleno): Acertar las 4 cifras en el orden exacto.
  • Cuatro cifras combinado: Acertar las 4 cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: Acertar las últimas 3 cifras en orden exacto.
  • Tres cifras combinado: Acertar las últimas 3 cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras (pata): Acertar las últimas 2 cifras en orden exacto.
  • Una cifra (uña): Acertar la última cifra.

Precio de la apuesta

Una de las grandes ventajas de este juego es su accesibilidad: puedes participar desde $500 y apostar hasta $10.000 por número, adaptando la inversión a tu presupuesto y estilo de juego.

¿Cómo reclamar tu premio?

Si resultas ganador, deberás seguir estos pasos según el valor obtenido:

Documentos requeridos:

  • Tiquete original (en buen estado, sin enmendaduras).
  • Cédula de ciudadanía original.
  • Fotocopia del documento de identidad.

Según el monto del premio:

  • Hasta 48 UVT: Presentar los documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: Incluir el formato SIPLAFT disponible en los puntos de venta.
  • Más de 182 UVT: Además de lo anterior, presentar una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). El pago se realizará por transferencia bancaria en un plazo máximo de 8 días hábiles.

Una nueva oportunidad cada noche

Con el Chance Caribeña Noche, cada sorteo es una nueva oportunidad para ganar. Su facilidad de juego, bajo costo y múltiples modalidades lo convierten en una de las opciones más atractivas para los amantes del azar en Colombia.

