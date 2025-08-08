Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy viernes 8 de agosto de 2025

El Chance Caribeña Noche sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más queridos y tradicionales de Colombia. Cada noche, miles de jugadores prueban su suerte con la ilusión de transformar una pequeña apuesta en un premio que cambie su vida.

Resultado del sorteo hoy 8 de agosto de 2025

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

¡Felicidades a todos los ganadores! Si participaste en esta jornada, revisa tu tiquete y acércate a un punto autorizado para confirmar si eres uno de los afortunados.



¿En qué consiste el sorteo Caribeña Noche?

Este juego se realiza de lunes a sábado a las 10:30 p. m., con resultados disponibles minutos después. Su dinámica es sencilla: el jugador elige una combinación numérica y apuesta a que coincida con el número ganador del día.

Desde 2025, el sorteo incluye una quinta balota adicional, que aumenta la emoción y permite incrementar el valor del premio cuando se acierta junto al número principal.



Modalidades de juego

Caribeña Noche ofrece diversas opciones para participar, adaptándose a las preferencias de cada jugador:



Cuatro cifras directo (superpleno): Acertar las 4 cifras en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: Acertar las 4 cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las últimas 3 cifras en orden exacto.

Tres cifras combinado: Acertar las últimas 3 cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): Acertar las últimas 2 cifras en orden exacto.

Una cifra (uña): Acertar la última cifra.

Precio de la apuesta

Una de las grandes ventajas de este juego es su accesibilidad: puedes participar desde $500 y apostar hasta $10.000 por número, adaptando la inversión a tu presupuesto y estilo de juego.



¿Cómo reclamar tu premio?

Si resultas ganador, deberás seguir estos pasos según el valor obtenido:

Documentos requeridos:



Tiquete original (en buen estado, sin enmendaduras).

Cédula de ciudadanía original.

Fotocopia del documento de identidad.

Según el monto del premio:



Hasta 48 UVT: Presentar los documentos básicos.

Presentar los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: Incluir el formato SIPLAFT disponible en los puntos de venta.

Incluir el formato SIPLAFT disponible en los puntos de venta. Más de 182 UVT: Además de lo anterior, presentar una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). El pago se realizará por transferencia bancaria en un plazo máximo de 8 días hábiles.

Una nueva oportunidad cada noche

Con el Chance Caribeña Noche, cada sorteo es una nueva oportunidad para ganar. Su facilidad de juego, bajo costo y múltiples modalidades lo convierten en una de las opciones más atractivas para los amantes del azar en Colombia.