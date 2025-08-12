Cayó el MiLoto: un jugador se llevó $330 millones en el sorteo 378 del 11 de agosto de 2025

El esperado acumulado del MiLoto cayó este lunes 11 de agosto de 2025, durante el sorteo número 378, dejó a un afortunado ganador con la impresionante suma de $330.000.000.

Los números ganadores fueron: 05 – 11 – 13 – 27 – 32, combinación que cambió la vida de un jugador y que dejó además más de 11 mil premios en todo el país.

Resultados MiLoto 11 de agosto Resultados MiLoto 11 de agosto

De acuerdo con el reporte oficial, el sorteo entregó un total de $414.455.750 en premios, repartidos en las diferentes categorías de aciertos. En la principal, correspondiente a cinco aciertos, el único ganador obtuvo el acumulado completo, rompiendo la racha que venía aumentando el premio mayor en las últimas semanas.

En la categoría de cuatro aciertos, 31 personas obtuvieron $522.150 cada una, sumando $16.186.650 en premios. Por su parte, 958 apostadores que lograron tres aciertos recibieron $27.450 cada uno, para un total de $26.297.100. En la categoría más numerosa, la de dos aciertos, 10.493 jugadores ganaron $4.000 cada uno, lo que representó $41.972.000 entregados en esta línea.

El acumulado para el próximo sorteo, que se jugará el martes 13 de agosto de 2025, comenzará en $120 millones, manteniendo el atractivo para quienes sueñan con convertirse en millonarios con tan solo cinco números.

MiLoto recordó a los jugadores que los resultados oficiales se pueden consultar en su página web, o en bluradio.com y en los puntos de venta autorizados y en sus plataformas digitales. Asimismo, se aconseja a los ganadores reclamar sus premios presentando el tiquete original y dentro del plazo estipulado por la reglamentación.

Publicidad

Este juego se ha convertido en una de las alternativas más populares en Colombia por su formato ágil y la posibilidad de obtener premios incluso acertando solo dos números. Con cada sorteo, miles de personas se suman a la ilusión de alcanzar el premio mayor, que en esta ocasión tuvo un feliz ganador.

Con la caída del acumulado, MiLoto inicia un nuevo ciclo de expectativa. El siguiente sorteo podría escribir otra historia de fortuna para algún jugador del país.