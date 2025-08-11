Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / MiLoto, resultado sorteo del lunes 11 de agosto 2025

MiLoto, resultado sorteo del lunes 11 de agosto 2025

Resultados completos del sorteo 0375 MiLoto, que entregó un premio mayor de 200 millones de pesos.

MiLoto
MiLoto juega cuatro días a la semana
Foto: MiLoto y Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 11, 2025 11:40 p. m.

El sorteo número 0375 de MiLoto, realizado este lunes 11 de agosto de 2025, dejó un total de 8.062 ganadores en todo el país y una bolsa de premiación que superó los 80 millones de pesos. Sin embargo, el premio mayor no cayó, por lo que el acumulado para el próximo sorteo asciende a $230 millones.

Números ganadores del sorteo 0375

Los números ganadores del sorteo de MiLoto del lunes 11 de agosto fueron: 11 - 27 - 13 - 05 - 32.

Este resultado dejó sin ganadores en la categoría máxima de cinco aciertos, por lo que el acumulado continúa creciendo.

Nuevo acumulado de MiLoto

Dado que no hubo ganadores con los cinco números acertados, el acumulado para el próximo sorteo asciende a $200 millones, generando gran expectativa entre los jugadores de este popular juego de azar operado por Baloto.

MiLoto se ha consolidado como una de las alternativas más accesibles del portafolio de juegos Baloto, atrayendo a miles de participantes cada semana. Su dinámica sencilla —acertar cinco números entre 1 y 39— permite que muchos colombianos participen con la esperanza de obtener premios significativos, incluso sin lograr el acumulado mayor.

Próximo sorteo y recomendaciones

El siguiente sorteo de MiLoto se realizará en la fecha habitual, y con un acumulado de $200 millones, se espera un aumento en la participación de apostadores. Las autoridades recuerdan jugar con responsabilidad y verificar los resultados únicamente a través de canales oficiales.

