Resultados MiLoto viernes 8 de agosto de 2025: acumulado sube a $300 millones

El sorteo número 0377 de MiLoto, realizado el viernes, 8 de agosto de 2025, dejó un nuevo acumulado de $300 millones, luego de que ningún participante lograra acertar las cinco cifras ganadoras.
Los números ganadores en esta jornada fueron:
Según el reporte oficial, en total se registraron 8.627 ganadores en todas las categorías, con una premiación acumulada de $64.814.300.
Distribución de premios por aciertos
La ausencia de un ganador con los cinco aciertos completos permitió que el acumulado pasara a $300 millones, monto que estará en juego en el próximo sorteo de MiLoto.
Publicidad
El juego, operado por Baloto, es vigilado por la Superintendencia Nacional de Salud y está autorizado por Coljuegos. MiLoto ofrece la posibilidad de ganar con tan solo acertar dos números, y sus sorteos se realizan de manera periódica para todo el país.