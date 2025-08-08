Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Resultados MiLoto viernes 8 de agosto de 2025: acumulado sube a $300 millones

Resultados MiLoto viernes 8 de agosto de 2025: acumulado sube a $300 millones

Resultados completos del sorteo 0377 MiLoto, que entregó un premio mayor de 230 millones de pesos.

MiLoto
MiLoto juega cuatro días a la semana
Foto: MiLoto y Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 08, 2025 09:38 p. m.

El sorteo número 0377 de MiLoto, realizado el viernes, 8 de agosto de 2025, dejó un nuevo acumulado de $300 millones, luego de que ningún participante lograra acertar las cinco cifras ganadoras.

Los números ganadores en esta jornada fueron:

Según el reporte oficial, en total se registraron 8.627 ganadores en todas las categorías, con una premiación acumulada de $64.814.300.

Distribución de premios por aciertos

La ausencia de un ganador con los cinco aciertos completos permitió que el acumulado pasara a $300 millones, monto que estará en juego en el próximo sorteo de MiLoto.

El juego, operado por Baloto, es vigilado por la Superintendencia Nacional de Salud y está autorizado por Coljuegos. MiLoto ofrece la posibilidad de ganar con tan solo acertar dos números, y sus sorteos se realizan de manera periódica para todo el país.

