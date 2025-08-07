Resultado completo MiLoto: ganadores sorteo jueves 7 de agosto 2025

El sorteo número 0376 de MiLoto, realizado este jueves, 7 de agosto de 2025, dejó un total de 9.777 ganadores en todo el país y una bolsa de premiación que superó los 80 millones de pesos. Sin embargo, el premio mayor no cayó, por lo que el acumulado para el próximo sorteo asciende a $230 millones.



Números ganadores del sorteo 0376

Los números ganadores del sorteo de MiLoto del jueves, de agosto fueron:

Este resultado dejó sin ganadores en la categoría máxima de cinco aciertos, por lo que el acumulado continúa creciendo.



Detalle de premiación por aciertos

El total de premiación repartido en este sorteo fue de $86.026,659, distribuidos entre las categorías con 2, 3 y 4 aciertos. A continuación, se presenta el detalle completo por categoría:



Nuevo acumulado de MiLoto

Dado que no hubo ganadores con los cinco números acertados, el acumulado para el próximo sorteo asciende a $260 millones, generando gran expectativa entre los jugadores de este popular juego de azar operado por Baloto.

MiLoto se ha consolidado como una de las alternativas más accesibles del portafolio de juegos Baloto, atrayendo a miles de participantes cada semana. Su dinámica sencilla —acertar cinco números entre 1 y 39— permite que muchos colombianos participen con la esperanza de obtener premios significativos, incluso sin lograr el acumulado mayor.



Próximo sorteo y recomendaciones

El siguiente sorteo de MiLoto se realizará en la fecha habitual, y con un acumulado de $260 millones, se espera un aumento en la participación de apostadores. Las autoridades recuerdan jugar con responsabilidad y verificar los resultados únicamente a través de canales oficiales.