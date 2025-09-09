Cayó MiLoto: dos ganadores se repartirán 800 millones de pesos

El sorteo número 394 de MiLoto, realizado este lunes 8 de septiembre de 2025, dejó dos grandes afortunados que lograron acertar los cinco números principales y se llevarán en total $800 millones, con un premio individual de $400 millones cada uno.

Los números ganadores de la jornada fueron: 05, 13, 26, 31 y 34.

Cayeron los 800 millones de MiLoto

Detalles de la premiación del sorteo 394 de MiLoto

De acuerdo con la información oficial de MiLoto, en total se registraron 14.217 ganadores en las diferentes categorías, con un total de premios entregados de $916.484.600.

La distribución de premios quedó de la siguiente manera:

5 aciertos: 2 ganadores se reparten $800.000.000 (cada uno recibe $400.000.000).

2 ganadores se reparten $800.000.000 (cada uno recibe $400.000.000). 4 aciertos: 38 ganadores reciben en total $24.660.100, equivalente a $648.950 por persona.

38 ganadores reciben en total $24.660.100, equivalente a $648.950 por persona. 3 aciertos: 1.230 jugadores ganaron un acumulado de $40.036.500, es decir, $32.550 por cada uno.

1.230 jugadores ganaron un acumulado de $40.036.500, es decir, $32.550 por cada uno. 2 aciertos: 12.947 participantes se llevaron $51.788.000 en conjunto, con un premio individual de $4.000.

Nuevo acumulado de MiLoto

Tras este resultado, el nuevo acumulado de MiLoto queda fijado en $120 millones, que estarán en juego en el próximo sorteo.

✅ Total de ganadores: 14.217

✅ Total premiación: $916.484.600

✅ Acumulado próximo sorteo: $120 millones