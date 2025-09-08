Publicidad

MiLoto, resultado del último sorteo hoy lunes 8 de septiembre de 2025

MiLoto, resultado del último sorteo hoy lunes 8 de septiembre de 2025

En el sorteo #393 de Miloto, realizado el lunes, 8 de septiembre de 2025, no se registraron ganadores con los cinco aciertos. El acumulado asciende a $800 millones.

Resultados MiLoto
Resultados MiLoto
Foto: MiLoto/ChatGPT
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 08, 2025 09:36 p. m.

El lunes, 8 de septiembre de 2025 se llevó a cabo el sorteo #394 de Miloto, que entregó una bolsa de premios por un total de $119.410.950 entre 10.458 ganadores. La combinación ganadora estuvo conformada por los números

Aunque el acumulado del sorteo era de $750 millones, en esta ocasión no hubo ganadores con los cinco aciertos, por lo que el premio mayor se incrementa y queda en $800 millones para el próximo sorteo.

Detalle de premiación del sorteo #394 de Miloto

Con estos resultados, los jugadores de Miloto mantienen las expectativas para el próximo sorteo (lunes 8 de septiembre), que tendrá un acumulado histórico de $800 millones, una cifra que continúa creciendo ante la ausencia de ganadores con los cinco números.

Próximo sorteo

El siguiente sorteo de Miloto se llevará a cabo el martes, 9 de septiembre, cuando estará en juego el acumulado de $800 millones, además de los premios secundarios para quienes acierten con 4, 3 o 2 números.

