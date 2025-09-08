MiLoto, resultado del último sorteo hoy lunes 8 de septiembre de 2025

El lunes, 8 de septiembre de 2025 se llevó a cabo el sorteo #394 de Miloto, que entregó una bolsa de premios por un total de $119.410.950 entre 10.458 ganadores. La combinación ganadora estuvo conformada por los números

Aunque el acumulado del sorteo era de $750 millones, en esta ocasión no hubo ganadores con los cinco aciertos, por lo que el premio mayor se incrementa y queda en $800 millones para el próximo sorteo.



Detalle de premiación del sorteo #394 de Miloto

Próximo sorteo

El siguiente sorteo de Miloto se llevará a cabo el martes, 9 de septiembre, cuando estará en juego el acumulado de $800 millones, además de los premios secundarios para quienes acierten con 4, 3 o 2 números.

