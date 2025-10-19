Chontico Día resultado del último sorteo hoy domingo 19 de octubre de 2025

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más tradicionales y representativos del Valle del Cauca, combinando la emoción de ganar con el orgullo por la identidad regional.

Inspirado en el chontaduro, fruto emblemático del suroccidente colombiano, este sorteo se ha convertido en parte de la rutina diaria de miles de personas que, cada tarde, esperan los resultados con ilusión y esperanza. Vea aquí el sorteo en vivo:

Número ganador de Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este domingo 19 de octubre de 2025 es el 0559 - 6 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 0559

Dos últimas cifras: 59

Tres últimas cifras: 559

La quinta: 6

Esta cita diaria se ha convertido en una verdadera tradición vallecaucana, donde la emoción, la suerte y la esperanza se unen en cada jornada para acompañar a los apostadores.



Modalidades de apuesta

El atractivo del Chontico Día radica también en sus múltiples modalidades de juego, pensadas para ajustarse a diferentes estilos y estrategias:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Gracias a esta flexibilidad, tanto los jugadores experimentados como los que prueban suerte ocasionalmente pueden disfrutar de una experiencia accesible y entretenida.



Valor de las apuestas

El Chontico Día es un juego cercano y económico, con apuestas que pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos. Esta accesibilidad lo convierte en una opción atractiva para quienes desean vivir la emoción del chance sin invertir grandes sumas.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Chontico Día es un proceso sencillo y seguro. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado y presentar:



El tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

El documento de identidad original y una fotocopia legible de la cédula.

Según el valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su identidad regional, su accesibilidad y la emoción que genera cada sorteo, el Chontico Día sigue siendo uno de los juegos de chance más queridos del suroccidente colombiano, llevando cada tarde esperanza, tradición y buena fortuna a miles de hogares.