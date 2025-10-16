Chontico Día, resultado y ganador hoy jueves 16 de octubre de 2025

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más representativos del Valle del Cauca, uniendo la emoción de ganar con el orgullo por la identidad regional.

Inspirado en el chontaduro, fruto emblemático del suroccidente colombiano, este sorteo forma parte de la rutina diaria de miles de personas que cada tarde esperan los resultados con ilusión y esperanza. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Número ganador de Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este jueves 16 de octubre de 2025 es el 1135 - 9 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 1135

Dos últimas cifras: 35

Tres últimas cifras: 135

La quinta: 9

Horario del sorteo

El Chontico Día se juega todos los días a la 1:00 p.m., con transmisión en vivo, lo que permite a los apostadores seguir el sorteo en tiempo real y conocer al instante los números ganadores.



Con el paso de los años, esta cita diaria se ha convertido en una tradición vallecaucana, donde la emoción, la suerte y la esperanza se encuentran en cada jornada.



Modalidades de apuesta

El éxito del Chontico Día también se debe a su amplia variedad de modalidades de juego, que se adaptan a diferentes estilos y estrategias:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Gracias a esta flexibilidad, tanto los jugadores frecuentes como los apostadores ocasionales pueden disfrutar de una experiencia entretenida y accesible.



Valor de las apuestas

El Chontico Día es un juego económico y cercano, con apuestas que pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos. Esta accesibilidad lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan vivir la emoción del chance sin invertir grandes sumas.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Chontico Día es un proceso sencillo y seguro. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado y presentar:



El tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

El documento de identidad original y una fotocopia legible de la cédula.

Según el valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su sello regional, su accesibilidad y la emoción de los sorteos diarios, el Chontico Día sigue siendo una de las apuestas más queridas del suroccidente colombiano, llevando cada tarde esperanza, tradición y buena fortuna a miles de hogares.