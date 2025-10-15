Chontico Día, resultado y ganador hoy, miércoles 15 de octubre de 2025

El Chontico Día se ha posicionado como uno de los juegos de azar más populares del Valle del Cauca, combinando la emoción de ganar con el orgullo por las raíces regionales.

Inspirado en el chontaduro, fruto emblemático del suroccidente colombiano, este sorteo hace parte de la rutina de miles de jugadores que cada tarde siguen los resultados con ilusión y esperanza.



Número ganador de Chontico Día hoy, miércoles 15 de octubre de 2025

El número ganador del chance Chontico Día de este miércoles, 15 de octubre de 2025, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El sorteo del Chontico Día se lleva a cabo todos los días a la 1:00 p.m., con transmisión en vivo. Este horario fijo permite a los apostadores seguir el desarrollo del juego en tiempo real y conocer de inmediato los números ganadores.

Con el paso de los años, esta cita diaria se ha convertido en una tradición vallecaucana, donde la emoción, la suerte y la esperanza se unen en cada jornada.



Modalidades de apuesta

Una de las razones del éxito del Chontico Día es la variedad de modalidades de juego que ofrece, adaptándose a diferentes estilos y estrategias. Los participantes pueden elegir entre las siguientes opciones:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Gracias a esta flexibilidad, tanto jugadores frecuentes como apostadores ocasionales encuentran en el Chontico Día una forma divertida y accesible de probar su suerte.



Valor de las apuestas

El Chontico Día destaca por ser un juego económico y cercano, ya que permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos. Su bajo costo y la posibilidad de elegir entre distintas modalidades lo convierten en una alternativa atractiva para quienes desean disfrutar la emoción diaria del chance sin invertir grandes sumas.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Chontico Día es un proceso simple y rápido. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se solicitan los siguientes requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Chontico Día sigue consolidándose como una tradición que mezcla cultura, emoción y oportunidades, haciendo que cada tarde en el Valle del Cauca esté cargada de esperanza y buena suerte.