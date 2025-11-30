Chontico Día resultado del último sorteo hoy domingo 30 de noviembre de 2025

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Chontico Día continúa consolidándose como uno de los sorteos más emblemáticos del Valle del Cauca. Su historia, el vínculo cultural que ha creado y la emoción que genera en quienes lo juegan lo han convertido en un ritual diario para miles de habitantes del suroccidente colombiano.
Para muchos hogares, este chance no es solo una apuesta: es una costumbre heredada, un momento compartido y una pequeña dosis de ilusión que se renueva con cada sorteo. Aquí puede ver el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Chontico Día de este domingo 30 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El sorteo ofrece varias formas de participación, pensadas tanto para apostadores experimentados como para quienes juegan de manera ocasional. Cada modalidad combina intuición y azar, permitiendo diferentes maneras de ganar:
Esta variedad de opciones mantiene el suspenso en cada sorteo y permite que cada jugador elija su propio estilo de apuesta.
Una de las razones por las que este juego es tan popular es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y llegar hasta $25.000, lo que permite participar sin importar el presupuesto.
Para cobrar un premio, el ganador debe presentarse en un punto autorizado con:
Según el valor del premio (calculado en UVT), se solicitan requisitos adicionales:
El Chontico Día sigue siendo uno de los juegos de chance más queridos en el Valle del Cauca. Cada sorteo reúne a miles de jugadores que mantienen viva esta tradición mientras esperan que la suerte toque a su puerta.