Chontico Día resultado del último sorteo hoy domingo 30 de noviembre de 2025

El Chontico Día continúa consolidándose como uno de los sorteos más emblemáticos del Valle del Cauca. Su historia, el vínculo cultural que ha creado y la emoción que genera en quienes lo juegan lo han convertido en un ritual diario para miles de habitantes del suroccidente colombiano.

Para muchos hogares, este chance no es solo una apuesta: es una costumbre heredada, un momento compartido y una pequeña dosis de ilusión que se renueva con cada sorteo. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Resultado del Chontico Día de hoy

El número ganador del chance Chontico Día de este domingo 30 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego del Chontico Día

El sorteo ofrece varias formas de participación, pensadas tanto para apostadores experimentados como para quienes juegan de manera ocasional. Cada modalidad combina intuición y azar, permitiendo diferentes maneras de ganar:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden.

ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres cifras pueden coincidir en cualquier orden.

las tres cifras pueden coincidir en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.

acertar exactamente las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): ganar acertando solo la última cifra.

Esta variedad de opciones mantiene el suspenso en cada sorteo y permite que cada jugador elija su propio estilo de apuesta.



¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Día?

Una de las razones por las que este juego es tan popular es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y llegar hasta $25.000, lo que permite participar sin importar el presupuesto.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

Para cobrar un premio, el ganador debe presentarse en un punto autorizado con:



El tiquete original en buen estado

Documento de identidad y fotocopia legible

Según el valor del premio (calculado en UVT), se solicitan requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos

documentos básicos Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT

documentos básicos + formulario SIPLAFT Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días)

El Chontico Día sigue siendo uno de los juegos de chance más queridos en el Valle del Cauca. Cada sorteo reúne a miles de jugadores que mantienen viva esta tradición mientras esperan que la suerte toque a su puerta.