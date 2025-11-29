Chontico Día resultado del último sorteo hoy sábado 29 de noviembre de 2025

El Chontico Día sigue siendo uno de los sorteos más representativos del Valle del Cauca. Su historia, su arraigo cultural y la emoción que despierta en los jugadores lo han convertido en un ritual cotidiano para miles de personas en el suroccidente colombiano.

Para muchos, este chance es más que un juego: es una tradición que pasa de generación en generación. Vea el sorteo en vivo:

Resultado del Chontico Día hoy

El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 29 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego del Chontico Día

El Chontico Día cuenta con diversas formas de jugar, diseñadas tanto para apostadores expertos como para quienes participan ocasionalmente. Cada modalidad combina intuición y azar, ofreciendo distintas oportunidades de ganar:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto

acertar las cuatro cifras en el orden exacto 4 cifras combinado: ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden

ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras

coincidencia exacta de las tres últimas cifras 3 cifras combinado: permite ganar si las tres cifras coinciden en cualquier orden

permite ganar si las tres cifras coinciden en cualquier orden 2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras

acertar exactamente las dos últimas cifras 1 cifra (uña): acertar solo la última cifra

Esta variedad mantiene el suspenso en cada sorteo y permite que los jugadores elijan la estrategia que mejor se ajuste a su estilo.



¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Día?

Uno de los grandes atractivos de este sorteo es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y llegar hasta $25.000, lo que facilita la participación de personas con diferentes presupuestos.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

Para cobrar un premio del Chontico Día, el ganador debe acercarse a un punto autorizado con:



El tiquete original en buen estado

Documento de identidad y fotocopia legible

Dependiendo del valor del premio (calculado en UVT), se solicitan requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos

documentos básicos Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT

documentos básicos + formulario SIPLAFT Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días)

El Chontico Día sigue siendo uno de los juegos de chance más queridos en el Valle del Cauca. Cada sorteo reúne a miles de jugadores que mantienen viva esta tradición y esperan, con ilusión, que la suerte esté de su lado.