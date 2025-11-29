Chontico Día resultado del último sorteo hoy sábado 29 de noviembre de 2025

Publicidad
El Chontico Día sigue siendo uno de los sorteos más representativos del Valle del Cauca. Su historia, su arraigo cultural y la emoción que despierta en los jugadores lo han convertido en un ritual cotidiano para miles de personas en el suroccidente colombiano.
Para muchos, este chance es más que un juego: es una tradición que pasa de generación en generación. Vea el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 29 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Chontico Día cuenta con diversas formas de jugar, diseñadas tanto para apostadores expertos como para quienes participan ocasionalmente. Cada modalidad combina intuición y azar, ofreciendo distintas oportunidades de ganar:
Esta variedad mantiene el suspenso en cada sorteo y permite que los jugadores elijan la estrategia que mejor se ajuste a su estilo.
Uno de los grandes atractivos de este sorteo es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y llegar hasta $25.000, lo que facilita la participación de personas con diferentes presupuestos.
Para cobrar un premio del Chontico Día, el ganador debe acercarse a un punto autorizado con:
Dependiendo del valor del premio (calculado en UVT), se solicitan requisitos adicionales:
El Chontico Día sigue siendo uno de los juegos de chance más queridos en el Valle del Cauca. Cada sorteo reúne a miles de jugadores que mantienen viva esta tradición y esperan, con ilusión, que la suerte esté de su lado.