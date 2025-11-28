Chontico Día resultado del último sorteo hoy viernes 28 de noviembre de 2025

El Chontico Día continúa siendo uno de los sorteos más representativos del Valle del Cauca. Su historia, el arraigo cultural y la emoción que genera entre los participantes lo han convertido en un ritual cotidiano para miles de personas en el suroccidente colombiano.

Para muchos jugadores, este chance no es solo un juego de azar: es una tradición que se transmite de generación en generación. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Resultado del Chontico Día hoy

El número ganador del chance Chontico Día de este viernes 28 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego del Chontico Día

El Chontico Día ofrece varias formas de apostar, pensadas tanto para jugadores experimentados como para quienes participan de manera ocasional. Cada modalidad combina intuición y azar, ofreciendo distintas posibilidades de acierto:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: ganar acertando las cuatro cifras sin importar el orden.

ganar acertando las cuatro cifras sin importar el orden. 3 cifras directo: acertar exactamente las tres últimas cifras.

acertar exactamente las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: ganar si las tres cifras coinciden en cualquier orden.

ganar si las tres cifras coinciden en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras de forma exacta.

acertar las dos últimas cifras de forma exacta. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del resultado.

Estas opciones hacen que cada sorteo mantenga el suspenso y permita jugar de manera más estratégica.



¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Día?

Una de las razones por las que este sorteo es tan popular es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y llegar hasta $25.000, lo que permite que personas con diferentes presupuestos participen sin dificultad.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

El proceso para cobrar un premio es sencillo, pero requiere presentar algunos documentos en un punto autorizado:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, medido en UVT, los requisitos son:



Menor a 48 UVT: solo los documentos básicos.

solo los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

documentos básicos + formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Chontico Día sigue siendo uno de los juegos de chance más apreciados en el Valle del Cauca. Cada sorteo reúne a miles de jugadores que mantienen viva esta tradición y esperan, con ilusión, que la suerte los acompañe.