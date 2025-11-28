Chontico Día resultado del último sorteo hoy viernes 28 de noviembre de 2025

Publicidad
El Chontico Día continúa siendo uno de los sorteos más representativos del Valle del Cauca. Su historia, el arraigo cultural y la emoción que genera entre los participantes lo han convertido en un ritual cotidiano para miles de personas en el suroccidente colombiano.
Para muchos jugadores, este chance no es solo un juego de azar: es una tradición que se transmite de generación en generación. Aquí puede ver el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Chontico Día de este viernes 28 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Chontico Día ofrece varias formas de apostar, pensadas tanto para jugadores experimentados como para quienes participan de manera ocasional. Cada modalidad combina intuición y azar, ofreciendo distintas posibilidades de acierto:
Estas opciones hacen que cada sorteo mantenga el suspenso y permita jugar de manera más estratégica.
Una de las razones por las que este sorteo es tan popular es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y llegar hasta $25.000, lo que permite que personas con diferentes presupuestos participen sin dificultad.
El proceso para cobrar un premio es sencillo, pero requiere presentar algunos documentos en un punto autorizado:
Dependiendo del valor del premio, medido en UVT, los requisitos son:
El Chontico Día sigue siendo uno de los juegos de chance más apreciados en el Valle del Cauca. Cada sorteo reúne a miles de jugadores que mantienen viva esta tradición y esperan, con ilusión, que la suerte los acompañe.