Chontico Día resultado del último sorteo hoy jueves 27 de noviembre de 2025

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los sorteos más emblemáticos del Valle del Cauca.

Su historia, su arraigo cultural y la emoción que despierta entre los jugadores lo convierten en un ritual cotidiano para miles de personas en el suroccidente del país. Para muchos, este chance es más que un juego: es una tradición que se mantiene viva generación tras generación.

Número ganador de Chontico Día hoy

El número ganador del chance Chontico Día de este jueves 27 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de apuesta del Chontico Día

Diseñado para jugadores ocasionales y expertos, el Chontico Día ofrece una variedad de modalidades que combinan intuición y azar. Cada una brinda oportunidades diferentes de acierto:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden.

ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: requiere acertar exactamente las tres últimas cifras.

requiere acertar exactamente las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: permite ganar si las tres cifras coinciden en cualquier orden.

permite ganar si las tres cifras coinciden en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras de forma exacta.

acertar las dos últimas cifras de forma exacta. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del resultado.

Estas opciones mantienen el suspenso en cada sorteo y aumentan las posibilidades de participar de manera estratégica.



¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Día?

Este sorteo destaca por su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y llegar hasta $25.000, lo que permite que personas con distintos presupuestos puedan jugar sin dificultades.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

Reclamar un premio es un trámite sencillo. El jugador debe acercarse a un punto autorizado con:



El tiquete original en buen estado.

Su documento de identidad y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT, se piden requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

documentos básicos + formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Chontico Día sigue siendo uno de los sorteos más queridos en el Valle del Cauca, un juego que combina tradición, emoción y la posibilidad real de ganar. Con cada sorteo, miles de jugadores se reúnen alrededor de una misma expectativa: que la suerte sonría ese día.