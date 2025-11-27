Chontico Día resultado del último sorteo hoy jueves 27 de noviembre de 2025

Publicidad
El Chontico Día se ha consolidado como uno de los sorteos más emblemáticos del Valle del Cauca.
Su historia, su arraigo cultural y la emoción que despierta entre los jugadores lo convierten en un ritual cotidiano para miles de personas en el suroccidente del país. Para muchos, este chance es más que un juego: es una tradición que se mantiene viva generación tras generación.
Para muchos, este chance es más que un juego: es una tradición que se mantiene viva generación tras generación.
Diseñado para jugadores ocasionales y expertos, el Chontico Día ofrece una variedad de modalidades que combinan intuición y azar. Cada una brinda oportunidades diferentes de acierto:
Estas opciones mantienen el suspenso en cada sorteo y aumentan las posibilidades de participar de manera estratégica.
Este sorteo destaca por su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y llegar hasta $25.000, lo que permite que personas con distintos presupuestos puedan jugar sin dificultades.
Reclamar un premio es un trámite sencillo. El jugador debe acercarse a un punto autorizado con:
Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT, se piden requisitos adicionales:
El Chontico Día sigue siendo uno de los sorteos más queridos en el Valle del Cauca, un juego que combina tradición, emoción y la posibilidad real de ganar. Con cada sorteo, miles de jugadores se reúnen alrededor de una misma expectativa: que la suerte sonría ese día.