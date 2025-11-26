Chontico Día resultado del último sorteo hoy miércoles 26 de noviembre de 2025

El Chontico Día se ha posicionado como uno de los sorteos más representativos del Valle del Cauca, gracias a su historia, su arraigo cultural y la emoción que genera entre los jugadores.

Para miles de personas del suroccidente colombiano, este chance no solo es un juego, sino una tradición que se mantiene viva con el paso del tiempo.



Número ganador de Chontico Día hoy, miércoles 26 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Chontico Día de este miércoles 26 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de apuesta del Chontico Día

Pensado para apostadores ocasionales y expertos, el Chontico Día ofrece diversas modalidades que mezclan intuición, análisis y la emoción del azar. Cada una brinda oportunidades distintas de ganar:



4 cifras directo (superpleno): el jugador debe acertar exactamente las cuatro cifras del resultado.

4 cifras combinado: se gana acertando las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: requiere acertar de forma exacta las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: permite ganar si las tres cifras coinciden en cualquier orden.

2 cifras (pata): consiste en acertar exactamente las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): se gana acertando únicamente la última cifra.

Estas opciones mantienen el suspenso en cada sorteo y multiplican las posibilidades de acierto para los participantes.



¿Cuánto vale apostar al Chontico Día?

Una de las razones por las que este sorteo es tan popular es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y llegar hasta $25.000, lo que permite que cualquier persona, sin importar su presupuesto, pueda participar.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

Reclamar un premio es un proceso sencillo. El ganador debe acudir a un punto autorizado con:



El tiquete original en buen estado.

Su documento de identidad y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, medido en UVT, se solicitan requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Más que un sorteo, el Chontico Día representa una tradición profundamente ligada a la identidad del Valle del Cauca. Con cada sorteo, sigue reuniendo a miles de jugadores que comparten la emoción, la expectativa y el sueño de ganar.