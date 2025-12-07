Chontico Día resultado del último sorteo hoy domingo 7 de diciembre de 2025

Publicidad
El Chontico Día sigue siendo uno de los sorteos más tradicionales y apreciados en el Valle del Cauca.
Su combinación de historia, sencillez y múltiples formas de apostar lo convierte en una cita diaria para miles de jugadores que, cada tarde, esperan con ilusión el número ganador. Aquí puede ver el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Chontico Día de este domingo 7 de diciembre de 2025 es el 9962 - 1 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Chontico Día ofrece una amplia variedad de modalidades diseñadas para jugadores de todos los niveles, desde apostadores habituales hasta quienes participan ocasionalmente. Cada opción combina intuición y probabilidad, ampliando las posibilidades de acierto:
Esta variedad de opciones permite que cada jugador escoja la estrategia que mejor se adapte a su estilo, presupuesto y experiencia.
Una de las claves del éxito de este sorteo es su accesibilidad. Las apuestas pueden hacerse desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de personas con presupuestos distintos sin necesidad de grandes inversiones.
El proceso de cobro es sencillo y debe realizarse en un punto de pago autorizado. El ganador debe presentar:
Dependiendo del valor del premio, medido en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:
El Chontico Día continúa siendo uno de los juegos de chance más queridos del suroccidente colombiano. Cada tarde reúne a miles de apostadores que mantienen viva esta tradición del Valle del Cauca, siempre con la esperanza de que la suerte esté de su lado en el próximo sorteo.