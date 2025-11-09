Chontico Día resultado del último sorteo hoy domingo 9 de noviembre de 2025

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más representativos del Valle del Cauca, al combinar la emoción del chance con una fuerte conexión cultural con el suroccidente colombiano.

Inspirado en el color, la energía y el simbolismo del chontaduro, este sorteo se asocia con la alegría, la prosperidad y la esperanza, valores que han hecho de él una tradición para miles de jugadores. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Resultado del Chontico Día hoy

El número ganador del chance Chontico Día de este domingo 9 de noviembre de 2025 es el 9395 - 6 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 9395

Dos últimas cifras: 95

Tres últimas cifras: 395

La quinta: 6

Modalidades de apuesta del Chontico Día

Uno de los aspectos que más atrae a los jugadores del Chontico Día es la variedad de sus modalidades, pensadas para ofrecer diferentes niveles de emoción y opciones de ganancia. Cada formato se adapta a los estilos y presupuestos de los participantes, manteniendo siempre la esencia del juego: la ilusión de acertar el número de la suerte.



Estas son las modalidades disponibles:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Gracias a esta variedad, los apostadores pueden jugar según su intuición y ajustar su estrategia, eligiendo la opción que mejor se adapte a su presupuesto y expectativas de premio.



Valor de las apuestas

El Chontico Día se caracteriza por su accesibilidad, lo que permite que cualquier persona pueda participar sin invertir grandes sumas.

Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, ofreciendo flexibilidad tanto a jugadores experimentados como a quienes apenas comienzan en el mundo del chance.



Cómo reclamar un premio

El proceso para reclamar un premio del Chontico Día es sencillo y seguro. Los ganadores deben presentarse en un punto de venta autorizado con:



El tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

El documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su mezcla de tradición, confianza y emoción, el Chontico Día sigue siendo uno de los sorteos más queridos de Colombia, ofreciendo cada jornada una nueva oportunidad para soñar, jugar y ganar.