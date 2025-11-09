Chontico Día resultado del último sorteo hoy domingo 9 de noviembre de 2025

Publicidad
El Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más representativos del Valle del Cauca, al combinar la emoción del chance con una fuerte conexión cultural con el suroccidente colombiano.
Inspirado en el color, la energía y el simbolismo del chontaduro, este sorteo se asocia con la alegría, la prosperidad y la esperanza, valores que han hecho de él una tradición para miles de jugadores. Aquí puede ver el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Chontico Día de este domingo 9 de noviembre de 2025 es el 9395 - 6 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Uno de los aspectos que más atrae a los jugadores del Chontico Día es la variedad de sus modalidades, pensadas para ofrecer diferentes niveles de emoción y opciones de ganancia. Cada formato se adapta a los estilos y presupuestos de los participantes, manteniendo siempre la esencia del juego: la ilusión de acertar el número de la suerte.
Estas son las modalidades disponibles:
Gracias a esta variedad, los apostadores pueden jugar según su intuición y ajustar su estrategia, eligiendo la opción que mejor se adapte a su presupuesto y expectativas de premio.
El Chontico Día se caracteriza por su accesibilidad, lo que permite que cualquier persona pueda participar sin invertir grandes sumas.
Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, ofreciendo flexibilidad tanto a jugadores experimentados como a quienes apenas comienzan en el mundo del chance.
El proceso para reclamar un premio del Chontico Día es sencillo y seguro. Los ganadores deben presentarse en un punto de venta autorizado con:
Según el valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:
Con su mezcla de tradición, confianza y emoción, el Chontico Día sigue siendo uno de los sorteos más queridos de Colombia, ofreciendo cada jornada una nueva oportunidad para soñar, jugar y ganar.