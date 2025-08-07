Chontico Día resultado del último sorteo hoy jueves 7 de agosto de 2025

El chance Chontico Día es uno de los sorteos más queridos en el Valle del Cauca. Operado por la Lotería del Chontico, este juego de azar rinde homenaje a la región al estar inspirado en el chontaduro, una fruta típica del suroccidente colombiano.

Se trata de una apuesta de suerte que permite jugar desde $500 hasta $25.000 pesos. Para ganar, el número apostado debe coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.

El número ganador del chance Chontico Día de este jueves 7 de agosto de 2025 es el 1144 - 8. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 1144

Dos últimas cifras: 44

Tres últimas cifras: 144

La quinta: 8

Desde el año 2025, los jugadores tienen la opción de incluir una quinta balota o número adicional, una innovación que ofrece la posibilidad de aumentar el valor del premio si se acierta junto con las demás cifras.

A qué hora juega Chontico Día

El sorteo de Chontico Día se realiza todos los días. Los resultados están disponibles para consulta después de la 1:00 p.m., permitiendo a los apostadores conocer rápidamente si la suerte estuvo de su lado.

Cómo se juega el chance

Chontico Día ofrece múltiples formas de apostar, con distintas combinaciones que determinan el tipo y valor del premio. Estas son las modalidades más comunes:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto de las cuatro cifras en el orden del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acierto de las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acierto de las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acierto de la última cifra del número ganador.

Cada una de estas modalidades ofrece una posibilidad diferente de ganar y está pensada para ajustarse a las preferencias de cada jugador.



Cuánto cuesta apostar

Una de las grandes ventajas de Chontico Día es su accesibilidad. El juego permite hacer apuestas flexibles con distintos valores:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta individual es de $10.000 pesos.

Esto hace que el sorteo esté al alcance de todos los bolsillos.



¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Día?

Si un apostador resulta ganador, debe tener en cuenta algunos requisitos para reclamar su premio. El procedimiento varía según el monto, pero hay documentos que son indispensables en todos los casos.

Documentos obligatorios para cualquier premio:



Tiquete original, sin enmendaduras ni tachaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):

