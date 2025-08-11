Chontico Día resultado del último sorteo hoy lunes 11 de agosto de 2025

El Chontico Día es uno de los sorteos más queridos en el Valle del Cauca, operado por la Lotería del Chontico y con un nombre que rinde homenaje al chontaduro, una fruta típica y muy apreciada en la región.

Este juego de azar permite a los apostadores participar con montos que van desde $500 hasta $25.000 pesos, con la esperanza de que su número coincida, en estricto orden de izquierda a derecha, con la combinación ganadora del sorteo.

Número ganador de Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este lunes 11 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, los jugadores cuentan con la opción de incluir una "quinta balota" o "número adicional", una jugada especial que puede incrementar las ganancias si se acierta junto a las demás cifras principales.



¿A qué hora juega Chontico Día?

El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días, y los resultados pueden consultarse a partir de la 1:00 p.m.



Cómo se juega el chance

Este popular juego ofrece diversas modalidades de apuesta, cada una con sus propias reglas y premios:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar únicamente la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

El Chontico Día ofrece flexibilidad en el valor de las apuestas:



Monto mínimo por tiquete: $500 pesos.

Monto máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Día?

El procedimiento para reclamar un premio depende del valor ganado, pero existen documentos básicos que siempre se deben presentar:

Documentos fundamentales:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el monto (en UVT):

