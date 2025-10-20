Chontico Día resultado del último sorteo hoy lunes 20 de octubre de 2025

El Chontico Día se ha posicionado como uno de los juegos de azar más representativos del Valle del Cauca, uniendo la emoción de ganar con el orgullo por las raíces regionales.

Inspirado en el chontaduro, fruto emblemático del suroccidente colombiano, este sorteo se ha convertido en parte de la rutina diaria de miles de vallecaucanos que, cada tarde, esperan los resultados con ilusión y esperanza.



Número ganador de Chontico Día hoy, lunes 20 de octubre

El número ganador del chance Chontico Día de este lunes 20 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de apuesta

El éxito del Chontico Día también se debe a su variedad de modalidades, que permiten a cada jugador elegir la estrategia que mejor se adapte a su estilo:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Gracias a esta flexibilidad, tanto los apostadores habituales como quienes prueban suerte ocasionalmente disfrutan de una experiencia divertida y accesible, donde cada modalidad ofrece una nueva oportunidad de ganar.



Valor de las apuestas

El Chontico Día se caracteriza por ser un juego cercano y asequible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que lo convierte en una opción atractiva para todos los públicos. Esta facilidad permite vivir la emoción del chance sin necesidad de invertir grandes sumas de dinero, manteniendo siempre la emoción intacta.



¿Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Chontico Día es un trámite rápido y seguro. Los ganadores deben dirigirse a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



El tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

El documento de identidad original y una fotocopia legible de la cédula.

Según el valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:

