Chontico Día resultado del último sorteo hoy, lunes 22 de diciembre de 2025

El Chontico Día se consolida como uno de los sorteos de chance más tradicionales y consultados en el Valle del Cauca, gracias a su trayectoria, facilidad de participación y variedad de modalidades de apuesta.
Este juego de azar se ha convertido en una cita cotidiana para miles de personas que, cada tarde, revisan con atención sus resultados con la expectativa de que la suerte esté de su lado. Su formato sencillo y accesible ha permitido que tanto jugadores habituales como participantes ocasionales lo incluyan dentro de sus rutinas diarias.
El número ganador del chance Chontico Día de este lunes 22 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Chontico Día cuenta con varias modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse a distintos niveles de experiencia y preferencias. Cada opción combina intuición, probabilidad y azar, permitiendo múltiples formas de participar:
Esta diversidad de alternativas permite que cada apostador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estilo de juego y a su nivel de experiencia.
Uno de los principales atractivos del Chontico Día es su bajo costo de participación. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que lo convierte en una opción accesible para distintos presupuestos, sin necesidad de realizar grandes inversiones para participar.
El proceso para reclamar los premios del Chontico Día es sencillo y se realiza en puntos de pago autorizados. Para efectuar el cobro, el ganador debe presentar:
De acuerdo con el valor del premio, expresado en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:
Con reglas claras y una dinámica de juego fácil de comprender, el Chontico Día continúa posicionándose como uno de los sorteos más apreciados del Valle del Cauca, congregando cada tarde a miles de personas que esperan con ilusión el próximo resultado.