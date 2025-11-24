Chontico Día resultado del último sorteo hoy lunes 24 de noviembre de 2025

El Chontico Día se ha convertido en uno de los sorteos más emblemáticos del Valle del Cauca. Con una amplia trayectoria y un fuerte arraigo en la cultura del suroccidente colombiano, este chance ha logrado consolidarse como uno de los favoritos entre los jugadores de la región.

Su nombre y esencia están inspirados en el color del chontaduro, un fruto asociado con la prosperidad, la alegría y la esperanza. Este simbolismo le ha permitido posicionarse como un ícono regional que, más allá del juego, representa tradición y conexión cultural.

Número ganador de Chontico Día hoy, lunes 24 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Chontico Día de este lunes 24 de noviembre de 2025 es el 7600 - 6. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 7600

Dos últimas cifras: 00

Tres últimas cifras: 600

La quinta: 6

Modalidades de apuesta del Chontico Día

El Chontico Día ofrece múltiples alternativas pensadas para distintos tipos de apostadores, desde quienes juegan de manera ocasional hasta los más experimentados. Cada modalidad combina intuición, estrategia y la emoción del azar:



4 cifras directo (superpleno): el jugador acierta exactamente las cuatro cifras del resultado.

4 cifras combinado: permite ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden salir en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): se gana acertando únicamente la última cifra.

Estas opciones mantienen el suspenso en cada sorteo y brindan diferentes posibilidades para aumentar las probabilidades de éxito.



¿Cuánto vale apostar al Chontico Día?

Una de las grandes ventajas de este sorteo es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y hasta $25.000, lo que permite que personas con diversos presupuestos participen sin complicaciones.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

El proceso para reclamar un premio es sencillo y seguro. El ganador debe acercarse a un punto autorizado con:



El tiquete original en buen estado.

Su documento de identidad y una fotocopia legible.

Dependiendo del monto del premio, expresado en UVT, se solicitan requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Chontico Día no solo es un sorteo, sino una tradición profundamente arraigada en la identidad vallecaucana.