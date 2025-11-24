Chontico Día resultado del último sorteo hoy lunes 24 de noviembre de 2025

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Chontico Día se ha convertido en uno de los sorteos más emblemáticos del Valle del Cauca. Con una amplia trayectoria y un fuerte arraigo en la cultura del suroccidente colombiano, este chance ha logrado consolidarse como uno de los favoritos entre los jugadores de la región.
Su nombre y esencia están inspirados en el color del chontaduro, un fruto asociado con la prosperidad, la alegría y la esperanza. Este simbolismo le ha permitido posicionarse como un ícono regional que, más allá del juego, representa tradición y conexión cultural.
El número ganador del chance Chontico Día de este lunes 24 de noviembre de 2025 es el 7600 - 6. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Chontico Día ofrece múltiples alternativas pensadas para distintos tipos de apostadores, desde quienes juegan de manera ocasional hasta los más experimentados. Cada modalidad combina intuición, estrategia y la emoción del azar:
Estas opciones mantienen el suspenso en cada sorteo y brindan diferentes posibilidades para aumentar las probabilidades de éxito.
Una de las grandes ventajas de este sorteo es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y hasta $25.000, lo que permite que personas con diversos presupuestos participen sin complicaciones.
El proceso para reclamar un premio es sencillo y seguro. El ganador debe acercarse a un punto autorizado con:
Dependiendo del monto del premio, expresado en UVT, se solicitan requisitos adicionales:
El Chontico Día no solo es un sorteo, sino una tradición profundamente arraigada en la identidad vallecaucana.